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Колорадо - Реал Солт-Лейк

21.05.2023, Воскресенье, 04:30 мск США. МЛС, 20 тур Колорадо - Реал Солт-Лейк
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Матч начнется в 04:30 мск
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Матч начнется в 04:30 мск
США. МЛС 2022
27 тур
10 июля, воскресенье 05:00 Реал Солт-Лейк 2:2 Колорадо
8 тур
3 апреля, воскресенье 04:00 Колорадо 1:1 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2021
39 тур
17 октября, воскресенье 04:30 Реал Солт-Лейк 3:1 Колорадо
28 тур
22 августа, воскресенье 04:00 Колорадо 2:1 Реал Солт-Лейк
20 тур
25 июля, воскресенье 05:00 Реал Солт-Лейк 3:0 Колорадо
США. МЛС 2020, группа e

19 октября, понедельник 04:00 Колорадо Реал Солт-Лейк

13 сентября, воскресенье 04:30 Реал Солт-Лейк 0:5 Колорадо
США. МЛС 2019

25 августа, воскресенье 05:00 Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо

12 мая, воскресенье 04:00 Колорадо 2:3 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2018

26 августа, воскресенье 04:00 Колорадо 0:6 Реал Солт-Лейк

22 июля, воскресенье 05:00 Реал Солт-Лейк 2:2 Колорадо

22 апреля, воскресенье 04:00 Реал Солт-Лейк 3:0 Колорадо
США. МЛС 2017

16 октября, понедельник 02:30 Колорадо 1:0 Реал Солт-Лейк

27 августа, воскресенье 05:00 Реал Солт-Лейк 4:1 Колорадо

16 апреля, воскресенье 04:00 Колорадо 1:2 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2016

27 августа, суббота 03:00 Реал Солт-Лейк 2:1 Колорадо

8 мая, воскресенье 04:00 Колорадо 1:0 Реал Солт-Лейк

10 апреля, воскресенье 04:30 Реал Солт-Лейк 1:0 Колорадо
США. МЛС 2015

5 октября, понедельник 02:00 Колорадо 1:2 Реал Солт-Лейк

12 июля, воскресенье 04:00 Колорадо 3:1 Реал Солт-Лейк

7 июня, воскресенье 23:59 Реал Солт-Лейк 0:0 Колорадо
США. МЛС 2014

20 сентября, суббота 06:00 Реал Солт-Лейк 5:1 Колорадо

3 августа, воскресенье 05:00 Колорадо 0:1 Реал Солт-Лейк

18 мая, воскресенье 05:30 Реал Солт-Лейк 2:1 Колорадо
США. МЛС 2013

4 августа, воскресенье 04:30 Колорадо 2:2 Реал Солт-Лейк

7 апреля, воскресенье 03:30 Колорадо 1:0 Реал Солт-Лейк

17 марта, воскресенье 02:00 Реал Солт-Лейк 1:1 Колорадо
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
5 августа, воскресенье 05:00 Колорадо 1:0 Реал Солт-Лейк
Регулярный чемпионат,
22 июля, воскресенье 06:00 Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо
Регулярный чемпионат,
8 апреля, воскресенье 00:00 Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо
США. МЛС 2011

15 октября, суббота 00:00 Колорадо 0:0 Реал Солт-Лейк

14 апреля, четверг 05:00 Реал Солт-Лейк 1:0 Колорадо
США. МЛС 2010

24 октября, воскресенье 05:00 Колорадо 2:2 Реал Солт-Лейк

26 сентября, воскресенье 06:00 Реал Солт-Лейк 1:1 Колорадо
Группа e И В Н П Мячи Разница Очки
1. Лос-Анджелес 2 2 0 0 7:2 +5 6
2. Лос-Анджелес Гэлакси 2 0 1 1 1:3 -2 1
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сент-Луис 3 3 0 0 8:4 +4 9
2. Атланта Юнайтед 3 2 1 0 6:2 +4 7
3. Нэшвилл 3 2 1 0 4:0 +4 7
4. Цинциннати 3 2 1 0 3:1 +2 7
5. Сиэтл 3 2 0 1 6:1 +5 6
6. Интер 3 2 0 1 4:1 +3 6
7. Филадельфия 3 2 0 1 5:3 +2 6
8. Остин 3 2 0 1 5:4 +1 6
9. Сан-Хосе 3 2 0 1 4:3 +1 6
10. Нью-Инглэнд 3 2 0 1 4:4 0 6
11. Орландо Сити 3 1 2 0 2:1 +1 5
12. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2:1 +1 4
13. Даллас 3 1 1 1 4:3 +1 4
14. Коламбус 3 1 1 1 4:5 -1 4
15. Ди Си Юнайтед 3 1 1 1 4:5 -1 4
16. Нью-Йорк Сити 3 1 1 1 2:3 -1 4
17. Портленд 3 1 0 2 4:5 -1 3
18. Реал Солт-Лейк 3 1 0 2 3:5 -2 3
19. Торонто 3 0 2 1 4:5 -1 2
20. Нью-Йорк Ред Буллз 3 0 2 1 1:2 -1 2
21. Cпортинг КС 3 0 2 1 0:1 -1 2
22. Чикаго Файр 2 0 1 1 1:2 -1 1
23. Ванкувер Уайткепс 3 0 1 2 3:5 -2 1
24. Колорадо 3 0 1 2 0:5 -5 1
25. Динамо Хью 2 0 0 2 1:5 -4 0
26. Монреаль Импакт 3 0 0 3 0:5 -5 0
27. Шарлотт 3 0 0 3 1:7 -6 0
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