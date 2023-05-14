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Расписание матчей
МЛС 2026
Монреаль - Торонто
Монреаль - Торонто: обзор матча 14 мая 2023
Монреаль
14.05.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 16 тур
2 : 0
Завершен
Торонто
53'
Л. Лаппалайнен
68'
Ч. Оффор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монреаль - Торонто
Желтая карточка
А. Ласситер
88'
+1
Замена
I. Sunusi
️️️️
Ч. Оффор
84'
Замена
Н. Салиба
️️️️
М. Шоньер
83'
81'
Замена
T. Antonoglou
️️️️
Р. Ларея
81'
Замена
A. Akinola
️️️️
Ф. Бернардески
81'
Замена
Д. Керр
️️️️
Л. Инсинье
77'
Замена
A. Diomandé
️️️️
С. Джей Сапонг
ГОЛ! 2:0!
Ч. Оффор
68'
Замена
Z. Brault Guillard
️️️️
А. Эррера
64'
57'
Вторая желтая
Д. Маршалл-Ратти
ГОЛ! 1:0!
Л. Лаппалайнен
Пас отдал
Д. Кэмпбелл
53'
Замена
Л. Лаппалайнен
️️️️
Р. Орри Торкелссон
46'
Замена
S. Rea
️️️️
Р. Киото
46'
Желтая карточка
А. Эррера
40'
26'
Желтая карточка
Д. Маршалл-Ратти
Желтая карточка
Р. Орри Торкелссон
24'
Желтая карточка
Д. Кэмпбелл
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монреаль
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
4
Руди Камачо
ЦЗ
15
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
22
Аарон Эррера
ПЗ
9
Ромель Киото
ЛВ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
66
Мэтью Шоньер
ЦП
7
Ариэль Ласситер
ЦФ
40
Jonathan Sirois
ЦФ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Торонто
1
Шон Джонсон
ВР
6
Айме Мабика
ЦЗ
19
Kobe Franklin
ЦЗ
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
33
Коси Томпсон
ЦП
23
Брэндон Сервания
ЦП
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ЦФ
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Монреаль
26
Ласси Лаппалайнен
ЦП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
27
Sean Rea
ЦП
24
Натан-Дилан Салиба
ЦП
10
Matko Miljevic
ЦП
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
33
Logan Ketterer
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
17
Jojea Kwizera
ЦФ
Торонто
81
Themi Antonoglou
ЦП
30
Tomás Romero
ЦФ
83
Mango Mbongue
ЦФ
99
Adama Diomandé
ЦФ
29
Деандре Керр
ЦФ
9
Ayo Akinola
ЦФ
4-2-1-4
95
Корбо
4
Камачо
15
Торкелссон
22
Эррера
2
Ваньяма
66
Шоньер
9
Киото
7
Ласситер
9
Оффор
6
Кэмпбелл
40
3-3-2-2
1
Джонсон
22
Ларея
19
6
Мабика
33
Томпсон
23
Сервания
14
Кайе
10
Бернардески
10
Инсинье
9
Сапонг
3
Маршалл-Ратти
15
Торкелссон
26
Лаппалайнен
26
Лаппалайнен
15
Торкелссон
22
Эррера
2
2
22
Эррера
9
Киото
27
27
9
Киото
66
Шоньер
24
Салиба
24
Салиба
66
Шоньер
9
Оффор
14
14
9
Оффор
22
Ларея
81
81
22
Ларея
9
Сапонг
99
99
9
Сапонг
10
Инсинье
29
Керр
29
Керр
10
Инсинье
10
Бернардески
9
9
10
Бернардески
Остались в запасе
Монреаль
Торонто
10
Matko Miljevic
ЦП
33
Logan Ketterer
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
17
Jojea Kwizera
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
30
Tomás Romero
ЦФ
83
Mango Mbongue
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Остались в запасе
10
Matko Miljevic
ЦП
33
Logan Ketterer
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
17
Jojea Kwizera
ЦФ
Остались в запасе
30
Tomás Romero
ЦФ
83
Mango Mbongue
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Главный тренер
Крис Армас
Статистика матча Монреаль - Торонто
4
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
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