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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Мариуполь
Шахтер - Мариуполь: обзор матча 12 декабря 2009
Шахтер
12.12.2009, суббота, 15:00
Чемпионат Украины, 17 тур
2 : 1
Завершен
Мариуполь
51'
Р. Фомин
56'
К. Кравченко
35'
П. Кирильчик
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Мариуполь
Замена
А. Григорик
️️️️
С. Микицей
Желтая карточка
Т. Хюбшман
Желтая карточка
Фернандиньо
ГОЛ! 2:1!
К. Кравченко
ГОЛ! 1:1!
Р. Фомин
Пас отдал
Л. Адриано
Замена
Р. Рац
️️️️
В. Кобин
Замена
Р. Фомин
️️️️
Д. Агахова
Вторая желтая
А. Касьян
Замена
К. Кравченко
️️️️
Жадсон
Желтая карточка
А. Чижов
ГОЛ! 0:1!
П. Кирильчик
Желтая карточка
А. Касьян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
14
Василий Кобин
ЛЗ
33
Александр Чижов
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
77
Джулиус Агахова
АП
10
Жадсон
ПП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Мариуполь
1
Всеволод Романенко
ВР
3
Станислав Микицей
ЛЗ
4
Вадим Мельник
(К)
ЦЗ
3
Мантас Самусевас
ЦЗ
27
Андриан Пуканыч
ПЗ
24
Игорь Чучман
ЛП
6
Павел Кирильчик
ЦП
6
Николай Кашевский
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
19
Александр Касьян
ПП
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Главный тренер
Илья Близнюк
Шахтер
15
Рэзван Рац
ЛЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
24
Константин Кравченко
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
44
Игор Дуляй
ЦП
19
Руслан Фомин
ЦФ
Мариуполь
12
Олег Остапенко
ВР
14
Артур Западня
ЛЗ
0
Андрей Григорик
ЦП
4-3-2-1
30
Пятов
14
Кобин
33
Чижов
44
Ракицкий
33
Срна
3
Хюбшман
5
Фернандиньо
10
Жадсон
10
Виллиан
77
Агахова
4
Адриано
4-5-1
1
Романенко
27
Пуканыч
4
Мельник
3
Самусевас
3
Микицей
19
Касьян
6
Кирильчик
6
Кашевский
99
Ярошенко
24
Чучман
11
Кривошеенко
14
Кобин
15
Рац
15
Рац
14
Кобин
10
Жадсон
24
Кравченко
24
Кравченко
10
Жадсон
77
Агахова
19
Фомин
19
Фомин
77
Агахова
3
Микицей
0
Григорик
0
Григорик
3
Микицей
Остались в запасе
Шахтер
Мариуполь
32
Николай Ищенко
ЦЗ
19
Алексей Гай
ЦП
44
Игор Дуляй
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
12
Олег Остапенко
ВР
14
Артур Западня
ЛЗ
Главный тренер
Илья Близнюк
Остались в запасе
32
Николай Ищенко
ЦЗ
19
Алексей Гай
ЦП
44
Игор Дуляй
ЦП
Остались в запасе
12
Олег Остапенко
ВР
14
Артур Западня
ЛЗ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Илья Близнюк
Статистика матча Шахтер - Мариуполь
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
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Шахтер
- : -
20.11.2026
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Шахтер
0 : 0
08.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Стадион:
Донбасс-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 14:55 (прямая)
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