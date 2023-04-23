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Расписание матчей
МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе
Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе: обзор матча 23 апреля 2023
Реал Солт-Лейк
23.04.2023, воскресенье, 04:30
США. МЛС, 13 тур
3 : 1
Завершен
Сан-Хосе
39'
J. Loffelsend
54'
Д. Саварино
49'
К. Эспиноса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе
84'
Замена
М. Трауко
️️️️
П. Мари
84'
Замена
Жудсон
️️️️
К. Груэсо
84'
Замена
У. Буда
️️️️
J. Yueill
Замена
Б. Охеда
️️️️
J. Loffelsend
82'
Замена
Э. Энели
️️️️
Б. Идальго
82'
Замена
М. Чанг
️️️️
R. Rubin
82'
65'
Замена
B. Kikanovic
️️️️
C. Cowell
ГОЛ! 2:1!
Д. Саварино
Пас отдал
T. Gomez
54'
49'
ГОЛ! 1:1!
К. Эспиноса
Желтая карточка
П. Руис
45'
ГОЛ! 1:0!
J. Loffelsend
Пас отдал
Д. Мусовски
39'
Замена
Б. Овьедо
️️️️
Б. Вера
32'
Замена
Д. Мусовски
️️️️
А. Хулио
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
15
Жустен Глад
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
19
Боде Идальго
ЦП
11
Карлос Андрес Гомес
ЦП
17
Пабло Руис
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
11
Андерсон Хулио
ЦФ
4
Брайан Вера
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Сан-Хосе
6
Джонатан Менса
ЦЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
3
Поль Мари
ПЗ
14
Jackson Yueill
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
7
Cade Cowell
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
12
James Marcinkowski
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Реал Солт-Лейк
24
Tomas Gomez
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
87
Дамир Крейлах
ЦП
14
Эмека Энели
ЦП
10
Диего Луна
ЦП
8
Брайан Охеда
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
Сан-Хосе
42
Даниэл
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
22
Tommy Thompson
ЦЗ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
93
Жудсон
ЦП
7
Уссени Буда
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
3-4-3
18
МакМат
15
Глад
30
Силва Марсело
19
19
Идальго
17
Руис
11
Саварино
11
Гомес
28
4
Вера
11
Хулио
4-5-2
3
Мари
6
Менса
97
29
Акапо
14
35
Монтейру
7
7
Эспиноса
11
Груэсо
12
17
Эбобиссе
4
Вера
16
Овьедо
16
Овьедо
4
Вера
19
Идальго
14
Энели
14
Энели
19
Идальго
19
8
Охеда
8
Охеда
19
28
16
Чанг
16
Чанг
28
11
Хулио
19
Мусовски
19
Мусовски
11
Хулио
3
Мари
47
Трауко
47
Трауко
3
Мари
11
Груэсо
93
Жудсон
93
Жудсон
11
Груэсо
14
7
Буда
7
Буда
14
7
28
28
7
Остались в запасе
Реал Солт-Лейк
Сан-Хосе
24
Tomas Gomez
ВР
87
Дамир Крейлах
ЦП
10
Диего Луна
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
Главный тренер
Фредди Хуарес
42
Даниэл
ВР
22
Tommy Thompson
ЦЗ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
4
Таннер Бисон
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
24
Tomas Gomez
ВР
87
Дамир Крейлах
ЦП
10
Диего Луна
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
Остались в запасе
42
Даниэл
ВР
22
Tommy Thompson
ЦЗ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
4
Таннер Бисон
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
Стадион:
Рио Тинто
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