Введите ваш ник на сайте

Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе

23.04.2023, Воскресенье, 04:30 мск США. МЛС, 13 тур Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе
...
Матч начнется в 04:30 мск
...
Матч начнется в 04:30 мск
США. МЛС 2022
31 тур
31 июля, воскресенье 05:00 Сан-Хосе 2:2 Реал Солт-Лейк
22 тур
19 июня, воскресенье 04:30 Реал Солт-Лейк 2:0 Сан-Хосе
США. МЛС 2021
44 тур
30 октября, суббота 22:30 Реал Солт-Лейк 3:4 Сан-Хосе
33 тур
16 сентября, четверг 05:30 Сан-Хосе 3:4 Реал Солт-Лейк
4 тур
8 мая, суббота 04:30 Реал Солт-Лейк 1:2 Сан-Хосе
США. МЛС 2020, группа e

29 октября, четверг 05:30 Сан-Хосе 2:0 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2019

12 сентября, четверг 04:30 Реал Солт-Лейк 1:0 Сан-Хосе

7 июля, воскресенье 05:30 Сан-Хосе 1:0 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2018

29 июля, воскресенье 05:30 Сан-Хосе 0:0 Реал Солт-Лейк

24 июня, воскресенье 05:00 Реал Солт-Лейк 1:1 Сан-Хосе
США. МЛС 2017

24 августа, четверг 05:00 Реал Солт-Лейк 4:0 Сан-Хосе

25 июня, воскресенье 05:30 Сан-Хосе 2:1 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2016

2 октября, воскресенье 05:30 Сан-Хосе 2:1 Реал Солт-Лейк

23 июля, суббота 06:00 Реал Солт-Лейк 1:1 Сан-Хосе
США. МЛС 2015

28 сентября, понедельник 02:00 Сан-Хосе 1:0 Реал Солт-Лейк

2 мая, суббота 05:00 Реал Солт-Лейк 1:1 Сан-Хосе

5 апреля, воскресенье 23:59 Сан-Хосе 0:1 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2014

12 октября, воскресенье 05:30 Реал Солт-Лейк 2:0 Сан-Хосе

31 августа, воскресенье 06:30 Сан-Хосе 1:1 Реал Солт-Лейк

16 марта, воскресенье 06:30 Сан-Хосе 3:3 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2013

22 сентября, воскресенье 05:00 Реал Солт-Лейк 1:2 Сан-Хосе

2 июня, воскресенье 05:30 Реал Солт-Лейк 3:0 Сан-Хосе

4 марта, понедельник 07:00 Сан-Хосе 0:2 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
15 июля, воскресенье 06:30 Сан-Хосе 5:0 Реал Солт-Лейк
Регулярный чемпионат,
24 июня, воскресенье 05:00 Реал Солт-Лейк 1:2 Сан-Хосе
Регулярный чемпионат,
22 апреля, воскресенье 00:00 Сан-Хосе 3:1 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2011

24 июля, воскресенье 00:00 Реал Солт-Лейк 4:0 Сан-Хосе

20 марта, воскресенье 05:30 Сан-Хосе 0:1 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2010

26 июня, суббота 00:00 Реал Солт-Лейк 0:0 Сан-Хосе

28 марта, воскресенье 00:00 Сан-Хосе 0:3 Реал Солт-Лейк
Группа e И В Н П Мячи Разница Очки
1. Лос-Анджелес 2 2 0 0 7:2 +5 6
2. Лос-Анджелес Гэлакси 2 0 1 1 1:3 -2 1
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сент-Луис 3 3 0 0 8:4 +4 9
2. Атланта Юнайтед 3 2 1 0 6:2 +4 7
3. Нэшвилл 3 2 1 0 4:0 +4 7
4. Цинциннати 3 2 1 0 3:1 +2 7
5. Сиэтл 3 2 0 1 6:1 +5 6
6. Интер 3 2 0 1 4:1 +3 6
7. Филадельфия 3 2 0 1 5:3 +2 6
8. Остин 3 2 0 1 5:4 +1 6
9. Сан-Хосе 3 2 0 1 4:3 +1 6
10. Нью-Инглэнд 3 2 0 1 4:4 0 6
11. Орландо Сити 3 1 2 0 2:1 +1 5
12. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2:1 +1 4
13. Даллас 3 1 1 1 4:3 +1 4
14. Коламбус 3 1 1 1 4:5 -1 4
15. Ди Си Юнайтед 3 1 1 1 4:5 -1 4
16. Нью-Йорк Сити 3 1 1 1 2:3 -1 4
17. Портленд 3 1 0 2 4:5 -1 3
18. Реал Солт-Лейк 3 1 0 2 3:5 -2 3
19. Торонто 3 0 2 1 4:5 -1 2
20. Нью-Йорк Ред Буллз 3 0 2 1 1:2 -1 2
21. Cпортинг КС 3 0 2 1 0:1 -1 2
22. Чикаго Файр 2 0 1 1 1:2 -1 1
23. Ванкувер Уайткепс 3 0 1 2 3:5 -2 1
24. Колорадо 3 0 1 2 0:5 -5 1
25. Динамо Хью 2 0 0 2 1:5 -4 0
26. Монреаль Импакт 3 0 0 3 0:5 -5 0
27. Шарлотт 3 0 0 3 1:7 -6 0
...
  • Читайте нас: 