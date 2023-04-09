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Расписание матчей
МЛС 2026
Нэшвилл - Торонто
Нэшвилл - Торонто: обзор матча 09 апреля 2023
Нэшвилл
09.04.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 10 тур
0 : 0
Завершен
Торонто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нэшвилл - Торонто
Желтая карточка
Д. Ловиц
80'
Замена
А. Мьюил
️️️️
Я. Шаффельбург
76'
Замена
Д. МакКарти
️️️️
S. Davis
68'
Замена
T.
️️️️
С. Джей Сапонг
68'
64'
Замена
A. Akinola
️️️️
Д. Керр
46'
Замена
Л. Макнотон
️️️️
M. Hedges
44'
Желтая карточка
Д. Осорио
37'
Желтая карточка
Р. Петретта
Желтая карточка
Ф. Пико
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
18
Шакил Мур
ЦЗ
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
18
Якоб Шаффельбург
ЛВ
2
Даниэль Ловиц
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
22
Фафа Пико
ЦП
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Торонто
1
Шон Джонсон
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
2
Matt Hedges
ЦЗ
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
21
Джонатан Осорио
ЦП
23
Брэндон Сервания
ЦП
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
29
Деандре Керр
ЦФ
4
Michael Bradley
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Нэшвилл
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
12
T.
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
30
Elliot Panicco
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
19
Алекс Мьюил
ЦФ
Торонто
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
19
Kobe Franklin
ЦЗ
33
Коси Томпсон
ЦП
14
Alonso Coello
ЦП
30
Tomás Romero
ЦФ
9
Ayo Akinola
ЦФ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
2-5-1-2
1
18
Мур
25
Циммерман
20
Годой
54
10
Мухтар
22
Пико
2
Ловиц
18
Шаффельбург
5
9
Сапонг
4-3-1-2
1
Джонсон
22
Ларея
2
24
Ростед
18
Петретта
21
Осорио
23
Сервания
14
Кайе
10
Бернардески
4
29
Керр
9
Сапонг
12
12
9
Сапонг
54
13
МакКарти
13
МакКарти
54
18
Шаффельбург
19
Мьюил
19
Мьюил
18
Шаффельбург
2
5
Макнотон
5
Макнотон
2
29
Керр
9
9
29
Керр
Остались в запасе
Нэшвилл
Торонто
21
Ян Грегуш
ЦП
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
30
Elliot Panicco
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
40
Shane O'Neill
ЦЗ
19
Kobe Franklin
ЦЗ
33
Коси Томпсон
ЦП
14
Alonso Coello
ЦП
30
Tomás Romero
ЦФ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Остались в запасе
21
Ян Грегуш
ЦП
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
30
Elliot Panicco
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
Остались в запасе
40
Shane O'Neill
ЦЗ
19
Kobe Franklin
ЦЗ
33
Коси Томпсон
ЦП
14
Alonso Coello
ЦП
30
Tomás Romero
ЦФ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Главный тренер
Крис Армас
Статистика матча Нэшвилл - Торонто
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Ниссан Стэдиум
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