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Ренн - Шахтер

23.02.2023, Четверг, 23:00 мск Ренн, стадион Роазон Парк Лига Европы, 1/16 финала , ответный матч Ренн - Шахтер
Первый матч: 1 - 2
Лига Европы (2022/2023)
1/16 финала
первый матч		 16 февраля, четверг 20:45 Шахтер 2:1 Ренн
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    Рейтинг: +476

    the teacher 24 февраля, 08:43

    если первый матч был 1:2 а второй 2:2 то зачем пенальти били?

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    Рейтинг: +71

    nikki22 24 февраля, 00:15

    домой шахрат! а где твой дом?

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