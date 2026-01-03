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  • «Лилль» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 января 2026

«Лилль» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 января 2026

3 января, 21:55
Лилль
03.01.2026, суббота, 23:05
Франция. Лига 1, 17 тур
0 : 2
Завершен
Ренн
49' П. Франковски 56' К. Мерлен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Берке Эзер
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЛЗ
4
Александро
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
21
Бенжамин Андре
(К) ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
3
Натан Нгой
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Ренн
30
Брис Самба
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
5
Жереми Жаке
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
95
Махди Камара
ЦП
21
Валантен Ронжье
(К) ЦП
11
Муса Аль-Тамари
ПВ
75
Кадер Мейте
ЦФ
36
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
Лилль
16
Арно Бодар
ВР
38
Maxima Goffi
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
35
Сориба Диауне
ЛВ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
42
Saad Boussadia
ЦП
32
Айюб Буадди
АП
20
Фелиш Коррея
ЦФ
33
Matah Yondjio
ЦФ
Ренн
50
Матис Силистри
ВР
24
Антони Руо
ЦЗ
18
Глен Камара
ЦП
13
P. Limon
ЦП
6
Джауи Сиссе
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
35
Элиас Лежандр
ПВ
22
Эстебан Леполь
ЦФ
19
Нордан Мукиэле
ЦФ
3-3-4
1
Эзер
24
Вердонк
4
Александро
12
Менье
21
Андре
6
Бенталеб
10
Харальдссон
80
3
Нгой
9
Жиру
20
Фернандес-Пардо
4-2-2-2
30
Самба
36
Сейду
3
Брассье
5
Жаке
26
Мерлен
95
Камара
21
Ронжье
11
Аль-Тамари
95
Франковски
36
Эмболо
75
Мейте
24
Вердонк
22
Сантуш
22
Сантуш
24
Вердонк
20
Фернандес-Пардо
32
Буадди
32
Буадди
20
Фернандес-Пардо
9
Жиру
35
Диауне
35
Диауне
9
Жиру
10
Харальдссон
11
Сахрауи
11
Сахрауи
10
Харальдссон
80
20
Коррея
20
Коррея
80
26
Мерлен
10
Бляс
10
Бляс
26
Мерлен
11
Аль-Тамари
35
Лежандр
35
Лежандр
11
Аль-Тамари
75
Мейте
22
Леполь
22
Леполь
75
Мейте
Остались в запасе
Лилль
Ренн
16
Арно Бодар
ВР
38
Maxima Goffi
ЦЗ
42
Saad Boussadia
ЦП
33
Matah Yondjio
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
50
Матис Силистри
ВР
24
Антони Руо
ЦЗ
18
Глен Камара
ЦП
13
P. Limon
ЦП
6
Джауи Сиссе
ЦП
19
Нордан Мукиэле
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
Остались в запасе
16
Арно Бодар
ВР
38
Maxima Goffi
ЦЗ
42
Saad Boussadia
ЦП
33
Matah Yondjio
ЦФ
Остались в запасе
50
Матис Силистри
ВР
24
Антони Руо
ЦЗ
18
Глен Камара
ЦП
13
P. Limon
ЦП
6
Джауи Сиссе
ЦП
19
Нордан Мукиэле
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Хабиб Бейе
Статистика матча Лилль - Ренн
1
1
1
Всего ударов по воротам
13
18
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
7
Нарушения
4
14
Офсайды
0
2
Количество передач
380
605
Сейвы
2
3
Точность передач %
82
89
Удары мимо ворот
5
9
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
9
12
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
0.85
1.57
xGP (предотвращенные голы)
0.34
0.34

Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «Ренна», 17-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 января в 23:05 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль»«Ренн»

«Лилль» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Ренн Лилль
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