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Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «Ренна», 17-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 января в 23:05 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль» – «Ренн»