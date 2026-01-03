03.01.2026, суббота, 23:05
Франция. Лига 1, 17 тур
Франция. Лига 1, 17 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Лилль
Лилль
3-3-4
1
Эзер
24
Вердонк
4
Александро
12
Менье
21
Андре
6
Бенталеб
10
Харальдссон
80
3
Нгой
9
Жиру
20
Фернандес-Пардо
4-2-2-2
30
Самба
36
Сейду
3
Брассье
5
Жаке
26
Мерлен
95
Камара
21
Ронжье
11
Аль-Тамари
95
Франковски
36
Эмболо
75
Мейте
24
Вердонк
22
Сантуш
22
Сантуш
24
Вердонк
20
Фернандес-Пардо
32
Буадди
32
Буадди
20
Фернандес-Пардо
9
Жиру
35
Диауне
35
Диауне
9
Жиру
10
Харальдссон
11
Сахрауи
11
Сахрауи
10
Харальдссон
80
20
Коррея
20
Коррея
80
26
Мерлен
10
Бляс
10
Бляс
26
Мерлен
11
Аль-Тамари
35
Лежандр
35
Лежандр
11
Аль-Тамари
75
Мейте
22
Леполь
22
Леполь
75
Мейте
Остались в запасе
Лилль
Ренн
16
Арно Бодар
ВР
38
Maxima Goffi
ЦЗ
42
Saad Boussadia
ЦП
33
Matah Yondjio
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
50
Матис Силистри
ВР
24
Антони Руо
ЦЗ
18
Глен Камара
ЦП
13
P. Limon
ЦП
6
Джауи Сиссе
ЦП
19
Нордан Мукиэле
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
Остались в запасе
16
Арно Бодар
ВР
38
Maxima Goffi
ЦЗ
42
Saad Boussadia
ЦП
33
Matah Yondjio
ЦФ
Остались в запасе
50
Матис Силистри
ВР
24
Антони Руо
ЦЗ
18
Глен Камара
ЦП
13
P. Limon
ЦП
6
Джауи Сиссе
ЦП
19
Нордан Мукиэле
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Хабиб Бейе
Статистика матча Лилль - Ренн
1
1
1
Всего ударов по воротам
13
18
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
7
Нарушения
4
14
Офсайды
0
2
Количество передач
380
605
Сейвы
2
3
Точность передач %
82
89
Удары мимо ворот
5
9
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
9
12
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
0.85
1.57
xGP (предотвращенные голы)
0.34
0.34
Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «Ренна», 17-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 января в 23:05 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль» – «Ренн»
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Источник: «Бомбардир»