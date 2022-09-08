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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ХИК - Бетис
ХИК - Бетис: обзор матча 08 сентября 2022
ХИК
08.09.2022, четверг, 19:45
Лига Европы, группа C, 1 тур
0 : 2
Завершен
Бетис
45+3'
В. Жозе (П)
64'
В. Жозе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ХИК - Бетис
Замена
П. Хетемай
️️️️
Л. Лингман
88'
Замена
М. Пелтола
️️️️
А. Хосконен
88'
74'
Замена
Г. Родригес
️️️️
В. Карвалью
74'
Замена
А. Гуардадо
️️️️
Л. Энрике
Замена
Мурило
️️️️
Н. Буджеллаб
74'
Замена
К. Терхо
️️️️
П. Сойри
74'
Замена
Э. Олусанья
️️️️
М. Абубакари
74'
64'
ГОЛ! 0:2!
В. Жозе
60'
Замена
С. Каналес
️️️️
Хоакин
48'
Желтая карточка
Л. Фелипе
48'
Желтая карточка
Г. Пеццелла
46'
Замена
Л. Фелипе
️️️️
В. Руис
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Жозе
Желтая карточка
Н. Буджеллаб
45'
+2
25'
Желтая карточка
В. Руис
6'
Замена
Родри
️️️️
Хуанми
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ХИК
23
Конор Азар
ВР
27
Артту Хосконен
ЦЗ
5
Миро Тенхо
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
24
Дэвид Браун
ЛВ
10
Нассим Буджеллаб
ЦП
10
Лукас Лингман
ЦП
6
Сантери Вяяняйнен
ЦП
23
Пюрю Сойри
ЦП
7
Сантери Хостикка
ЦФ
27
Малик Абубакари
ЦФ
Главный тренер
Тони Коскела
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
24
Поль Акуоку
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
11
Луис Энрике
ПВ
17
Хоакин
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
ХИК
30
Якоб Таннандер
ВР
14
Мурило
ЛЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
2
Матти Пелтола
ОП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
37
Атому Танака
ЦП
8
Йоханнес Или-Кокко
АП
17
Каспер Терхо
ПВ
21
Энтони Олусанья
ЦФ
Бетис
1
Дани Мартин
ВР
1
Руй Силва
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
2
Гидо Родригес
ЦП
10
Родри
АП
20
Серхио Каналес
АП
7
Борха Иглесиас
ЦФ
3-4-1-2
23
Азар
27
Хосконен
5
Тенхо
22
Райтала
10
Буджеллаб
6
Вяяняйнен
23
Сойри
10
Лингман
24
Браун
27
Абубакари
7
Хостикка
3-1-1-3-2
1
Браво
2
Пеццелла
4
Руис
33
Миранда
10
Карвалью
24
Акуоку
17
Хоакин
11
Энрике
24
Руйбаль
12
Виллиан Жозе
7
Хуанми
10
Буджеллаб
14
Мурило
14
Мурило
10
Буджеллаб
27
Хосконен
2
Пелтола
2
Пелтола
27
Хосконен
10
Лингман
56
Хетемай
56
Хетемай
10
Лингман
23
Сойри
17
Терхо
17
Терхо
23
Сойри
27
Абубакари
21
Олусанья
21
Олусанья
27
Абубакари
4
Руис
5
Фелипе
5
Фелипе
4
Руис
11
Энрике
18
Гуардадо
18
Гуардадо
11
Энрике
10
Карвалью
2
Родригес
2
Родригес
10
Карвалью
7
Хуанми
10
Родри
10
Родри
7
Хуанми
17
Хоакин
20
Каналес
20
Каналес
17
Хоакин
Остались в запасе
ХИК
Бетис
30
Якоб Таннандер
ВР
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
37
Атому Танака
ЦП
8
Йоханнес Или-Кокко
АП
Главный тренер
Тони Коскела
1
Дани Мартин
ВР
1
Руй Силва
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
30
Якоб Таннандер
ВР
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
37
Атому Танака
ЦП
8
Йоханнес Или-Кокко
АП
Остались в запасе
1
Дани Мартин
ВР
1
Руй Силва
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Тони Коскела
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча ХИК - Бетис
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
ХИК
3 : 3
08.11.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Информация о матче
Стадион:
Болт Арена
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