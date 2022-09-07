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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Наполи - Ливерпуль
Наполи - Ливерпуль: обзор матча 07 сентября 2022
Наполи
07.09.2022, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа A, 1 тур
4 : 1
Завершен
Ливерпуль
5'
П. Зелински (П)
31'
Ф. Ангисса
44'
Д. Симеоне
47'
П. Зелински
49'
Л. Диас
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Наполи - Ливерпуль
77'
Замена
Артур
️️️️
Х. Эллиот
Замена
М. Руй
️️️️
М. Оливера
74'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
П. Зелински
74'
Желтая карточка
А. Ррахмани
66'
62'
Замена
Т. Алькантара
️️️️
Д. Милнер
62'
Замена
Д. Жота
️️️️
М. Салах
62'
Замена
Д. Нуньес
️️️️
Р. Фирмино
Замена
И. Лосано
️️️️
М. Политано
58'
Замена
А. Дзербин
️️️️
Х. Кварацхелия
57'
49'
ГОЛ! 4:1!
Л. Диас
Пас отдал
Э. Робертсон
ГОЛ! 4:0!
П. Зелински
Пас отдал
Д. Симеоне
47'
46'
Замена
Ж. Матип
️️️️
Д. Гомес
ГОЛ! 3:0!
Д. Симеоне
Пас отдал
Х. Кварацхелия
44'
Замена
Д. Симеоне
️️️️
В. Осимхен
41'
Травма
В. Осимхен
40'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Ангисса
Пас отдал
П. Зелински
31'
Пенальти не реализован!
В. Осимхен
18'
17'
Желтая карточка
В. ван Дейк
10'
Желтая карточка
Д. Милнер
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Зелински
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
21
Маттео Политано
ПП
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
10
Харви Эллиот
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
14
Луис Диас
ЛФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Наполи
46
Сальваторе Сиригу
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
1
Харви Дэвис
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
22
Стефан Байчетич
ОП
6
Артур
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
4-4-1-1
1
Мерет
17
Оливера
3
Мин-Джэ
13
Ррахмани
22
Ди Лоренцо
99
Ангисса
68
Лоботка
20
Зелински
21
Политано
7
Кварацхелия
45
Осимхен
4-1-2-1-2
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
4
ван Дейк
2
Гомес
3
Робертсон
6
Фабиньо
10
Эллиот
20
Милнер
10
Салах
9
Фирмино
14
Диас
17
Оливера
6
Мариу Руй
6
Мариу Руй
17
Оливера
20
Зелински
99
Эльмас
99
Эльмас
20
Зелински
7
Кварацхелия
24
Дзербин
24
Дзербин
7
Кварацхелия
21
Политано
11
Лосано
11
Лосано
21
Политано
45
Осимхен
18
Симеоне
18
Симеоне
45
Осимхен
2
Гомес
32
Матип
32
Матип
2
Гомес
10
Эллиот
6
Артур
6
Артур
10
Эллиот
20
Милнер
6
Алькантара
6
Алькантара
20
Милнер
10
Салах
20
Жота
20
Жота
10
Салах
9
Фирмино
29
Нуньес
29
Нуньес
9
Фирмино
Остались в запасе
Наполи
Ливерпуль
46
Сальваторе Сиригу
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
22
Стефан Байчетич
ОП
13
Адриан
ВР
1
Харви Дэвис
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Остались в запасе
22
Стефан Байчетич
ОП
13
Адриан
ВР
1
Харви Дэвис
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Наполи - Ливерпуль
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
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