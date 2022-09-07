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Лига чемпионов 2026/2027
Аякс - Рейнджерс
Аякс - Рейнджерс: обзор матча 07 сентября 2022
Аякс
07.09.2022, среда, 19:45
Лига чемпионов, группа A, 1 тур
4 : 0
Завершен
Рейнджерс
17'
Э. Альварес
32'
С. Бергейс
33'
М. Кудус
80'
С. Бергвейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аякс - Рейнджерс
Замена
Б. Бробби
️️️️
М. Кудус
89'
Замена
Х. Санчес
️️️️
Э. Альварес
88'
Замена
Д. Классен
️️️️
С. Бергейс
82'
Замена
Л. Окампос
️️️️
С. Бергвейн
82'
Замена
Ю. Бас
️️️️
Д. Блинд
81'
ГОЛ! 4:0!
С. Бергвейн
80'
78'
Замена
С. Дэвис
️️️️
Г. Камара
62'
Желтая карточка
Р. Джек
46'
Замена
Р. Джек
️️️️
М. Тилльман
46'
Замена
Р. Матондо
️️️️
С. Райт
ГОЛ! 3:0!
М. Кудус
33'
ГОЛ! 2:0!
С. Бергейс
Пас отдал
М. Кудус
32'
ГОЛ! 1:0!
Э. Альварес
Пас отдал
С. Бергейс
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
Главный тренер
Алфред Схройдер
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
11
Скотт Райт
ЛВ
6
Джон Ландстрем
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Аякс
1
Джей Гортер
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
27
Флориан Гриллич
ОП
18
Дэви Классен
АП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
9
Брайан Бробби
ЦФ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
2
Росс МакКрори
ОП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
9
Альфредо Морелос
ЦФ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
4-1-2-3
22
Пасвер
17
Блинд
2
Ренш
12
Тимбер
3
Бейсси
4
Альварес
24
Тэйлор
23
Бергейс
34
Бергвейн
20
Кудус
10
Тадич
4-2-3-1
33
МакЛафлин
2
Тавернье
6
Голдсон
6
Сэндс
3
Баришич
6
Ландстрем
18
Камара
77
Кент
10
Тилльман
11
Райт
14
Чолак
17
Блинд
15
Бас
15
Бас
17
Блинд
4
Альварес
3
Санчес
3
Санчес
4
Альварес
23
Бергейс
18
Классен
18
Классен
23
Бергейс
34
Бергвейн
7
Окампос
7
Окампос
34
Бергвейн
20
Кудус
9
Бробби
9
Бробби
20
Кудус
10
Тилльман
8
Джек
8
Джек
10
Тилльман
18
Камара
10
Дэвис
10
Дэвис
18
Камара
11
Райт
39
Матондо
39
Матондо
11
Райт
Остались в запасе
Аякс
Рейнджерс
1
Джей Гортер
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
2
Росс МакКрори
ОП
1
Аллан МакГрегор
ВР
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
1
Джей Гортер
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Остались в запасе
2
Росс МакКрори
ОП
1
Аллан МакГрегор
ВР
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча Аякс - Рейнджерс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Где смотреть матч:
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