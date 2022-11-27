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Судьи
Главный судья:
Иван Сиденков (Санкт-Петербург)
Помощники:
Алексей Воронцов, Антон Кобзев
Резервный судья:
Артур Федоров
Инспектор:
Вячеслав Харламов
Материалы

Крылья Советов - Факел

27.11.2022, Воскресенье, 16:00 мск Самара, стадион Солидарность Арена Россия. Кубок, 6 тур Крылья Советов - Факел
Россия. Кубок (2022/2023), группа B
3 тур
29 сентября, четверг 17:30 Факел 0:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
6 тур
19 августа, пятница 19:00 Крылья Советов 1:1 Факел
Россия. ФНЛ (2020/2021)
37 тур
17 апреля, суббота 14:00 Крылья Советов 5:1 Факел
17 тур
24 октября, суббота 17:00 Факел 1:1 Крылья Советов
Россия. ФНЛ (2017/2018)
35 тур
28 апреля, суббота 17:00 Крылья Советов 2:1 Факел
17 тур
7 октября, суббота 18:00 Факел 1:0 Крылья Советов
Чемпионат России 2001
29 тур
27 октября, суббота 00:00 Факел 1:0 Крылья Советов
15 тур
30 июня, суббота 00:00 Крылья Советов 3:1 Факел
Чемпионат России 2000
19 тур
29 июля, суббота 00:00 Крылья Советов 1:1 Факел
5 тур
22 апреля, суббота 00:00 Факел 3:2 Крылья Советов
Чемпионат России 1997
19 тур
23 июля, среда 00:00 Факел 2:2 Крылья Советов
2 тур
21 марта, пятница 00:00 Крылья Советов 1:0 Факел
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа B
Первый этап, 12 тур
7 ноября, суббота 00:00 Факел 1:0 Крылья Советов
Первый этап, 6 тур
27 сентября, воскресенье 01:00 Крылья Советов 1:0 Факел
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 6 4 1 1 10:3 +7 13
2. Крылья Советов 6 4 0 2 7:4 +3 12
3. Зенит 6 3 1 2 6:6 0 11
4. Факел 6 0 0 6 1:11 -10 0
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