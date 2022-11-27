Крылья Советов - Факел

|3 тур
|29 сентября, четверг
|17:30
|Факел
|0:1
|Крылья Советов
|3 тур
|29 сентября, четверг
|17:30
|Факел
|0:1
|Крылья Советов
|6 тур
|19 августа, пятница
|19:00
|Крылья Советов
|1:1
|Факел
|37 тур
|17 апреля, суббота
|14:00
|Крылья Советов
|5:1
|Факел
|17 тур
|24 октября, суббота
|17:00
|Факел
|1:1
|Крылья Советов
|35 тур
|28 апреля, суббота
|17:00
|Крылья Советов
|2:1
|Факел
|17 тур
|7 октября, суббота
|18:00
|Факел
|1:0
|Крылья Советов
|29 тур
|27 октября, суббота
|00:00
|Факел
|1:0
|Крылья Советов
|15 тур
|30 июня, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|3:1
|Факел
|19 тур
|29 июля, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|1:1
|Факел
|5 тур
|22 апреля, суббота
|00:00
|Факел
|3:2
|Крылья Советов
|19 тур
|23 июля, среда
|00:00
|Факел
|2:2
|Крылья Советов
|2 тур
|21 марта, пятница
|00:00
|Крылья Советов
|1:0
|Факел
|Первый этап, 12 тур
|7 ноября, суббота
|00:00
|Факел
|1:0
|Крылья Советов
|Первый этап, 6 тур
|27 сентября, воскресенье
|01:00
|Крылья Советов
|1:0
|Факел
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Спартак М
|6
|4
|1
|1
|10:3
|+7
|13
|2.
|Крылья Советов
|6
|4
|0
|2
|7:4
|+3
|12
|3.
|Зенит
|6
|3
|1
|2
|6:6
|0
|11
|4.
|Факел
|6
|0
|0
|6
|1:11
|-10
|0