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Крылья Советов - Факел
Крылья Советов - Факел: обзор матча 27 ноября 2022
Крылья Советов
27.11.2022, воскресенье, 16:00
Россия. Кубок, группа B, 6 тур
1 : 0
Завершен
Факел
66'
Д. Цыпченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крылья Советов - Факел
Желтая карточка
И. Ломаев
90'
+5
90'
+2
Желтая карточка
И. Калинин
Замена
А. Соколов
️️️️
М. Глушенков
89'
88'
Желтая карточка
И. Альшин
Замена
Р. Евгеньев
️️️️
Ю. Горшков
84'
79'
Замена
Г. Гонгадзе
️️️️
В. Мастерной
Замена
А. Рахманович
️️️️
С. Бабкин
73'
Замена
В. Шитов
️️️️
А. Чиркович
73'
ГОЛ! 1:0!
Д. Цыпченко
66'
64'
Замена
А. Шаваев
️️️️
Р. Акбашев
56'
Желтая карточка
Р. Акбашев
Желтая карточка
А. Солдатенков
52'
47'
Желтая карточка
И. Квеквескири
Замена
Г. Зотов
️️️️
Ф. Костанца
46'
46'
Замена
М. Максимов
️️️️
М. Ивахнов
29'
Желтая карточка
М. Ивахнов
24'
Желтая карточка
С. Божин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
32
Александар Чиркович
ЛВ
22
Фернандо Костанца
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
6
Сергей Бабкин
ЦП
29
Роман Ежов
ПВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Факел
71
Илья Свинов
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПВ
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
72
Владислав Тепляков
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
18
Артем Соколов
АП
99
Никита Хлусов
ЦФ
19
Егор Тоцкий
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Факел
93
Алексей Городовой
ВР
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
10
Никита Ершов
ЛВ
8
Алихан Шаваев
ЦП
21
Максим Максимов
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Ломаев
4
Горшков
95
Гапонов
3
Солдатенков
22
Костанца
8
Коваленко
6
Бабкин
32
Чиркович
29
Ежов
10
Цыпченко
10
Глушенков
3-3-1-1-2
71
Свинов
71
Мастерной
47
Божин
85
Морозов
28
Магаль
33
Квеквескири
13
Калинин
99
Акбашев
10
Альшин
14
Аппаев
56
Ивахнов
6
Бабкин
11
Рахманович
11
Рахманович
6
Бабкин
4
Горшков
4
Евгеньев
4
Евгеньев
4
Горшков
22
Костанца
31
Зотов
31
Зотов
22
Костанца
10
Глушенков
18
Соколов
18
Соколов
10
Глушенков
32
Чиркович
73
Шитов
73
Шитов
32
Чиркович
99
Акбашев
8
Шаваев
8
Шаваев
99
Акбашев
56
Ивахнов
21
Максимов
21
Максимов
56
Ивахнов
71
Мастерной
10
Гонгадзе
10
Гонгадзе
71
Мастерной
Остались в запасе
Крылья Советов
Факел
9
Данил Липовой
ЛВ
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
72
Владислав Тепляков
ПЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
99
Никита Хлусов
ЦФ
19
Егор Тоцкий
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
93
Алексей Городовой
ВР
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
10
Никита Ершов
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Остались в запасе
9
Данил Липовой
ЛВ
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
72
Владислав Тепляков
ПЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
99
Никита Хлусов
ЦФ
19
Егор Тоцкий
ЦФ
Остались в запасе
93
Алексей Городовой
ВР
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
10
Никита Ершов
ЛВ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Статистика матча Крылья Советов - Факел
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Факел
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сиденков
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Алексей Воронцов
Антон Кобзев
Резервный судья:
Артур Федоров
Инспектор:
Вячеслав Харламов
Стадион:
Солидарность Арена
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