Краснодар - Локомотив

Бакенбарды красивая штука! Особенно когда соприкасаются с чем то неожиданным...
|2 тур
|14 сентября, среда
|15:00
|Локомотив
|2:2
(3:1)п
|Краснодар
|19 тур
|4 мая, среда
|19:00
|Краснодар
|1:0
|Локомотив
|5 тур
|22 августа, воскресенье
|16:00
|Локомотив
|2:1
|Краснодар
|18 тур
|13 декабря, воскресенье
|16:30
|Краснодар
|5:0
|Локомотив
|2 тур
|15 августа, суббота
|19:00
|Локомотив
|1:0
|Краснодар
|16 тур
|10 ноября, воскресенье
|19:00
|Локомотив
|1:1
|Краснодар
|7 тур
|24 августа, суббота
|19:00
|Краснодар
|1:1
|Локомотив
|20 тур
|17 марта, воскресенье
|16:30
|Локомотив
|1:0
|Краснодар
|6 тур
|1 сентября, суббота
|19:00
|Краснодар
|2:1
|Локомотив
|28 тур
|30 апреля, понедельник
|19:00
|Краснодар
|2:0
|Локомотив
|14 тур
|23 октября, понедельник
|19:30
|Локомотив
|2:0
|Краснодар
|19 тур
|13 марта, понедельник
|19:30
|Локомотив
|1:2
|Краснодар
|5 тур
|28 августа, воскресенье
|19:15
|Краснодар
|1:2
|Локомотив
|21 тур
|20 марта, воскресенье
|19:30
|Краснодар
|1:2
|Локомотив
|7 тур
|30 августа, воскресенье
|13:30
|Локомотив
|2:1
|Краснодар
|25 тур
|25 апреля, суббота
|19:00
|Краснодар
|1:0
|Локомотив
|1 тур
|3 августа, воскресенье
|21:30
|Локомотив
|0:0
|Краснодар
|27 тур
|26 апреля, суббота
|19:00
|Краснодар
|1:3
|Локомотив
|4 тур
|5 августа, понедельник
|21:15
|Локомотив
|3:1
|Краснодар
|17 тур
|24 ноября, суббота
|16:30
|Локомотив
|3:2
|Краснодар
|3 тур
|4 августа, суббота
|20:00
|Краснодар
|3:1
|Локомотив
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Краснодар
|6
|4
|1
|1
|11:4
|+7
|13
|2.
|Локомотив
|6
|3
|1
|2
|11:6
|+5
|11
|3.
|Пари НН
|6
|2
|2
|2
|6:7
|-1
|10
|4.
|Химки
|6
|0
|2
|4
|3:14
|-11
|2