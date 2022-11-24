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Судьи
Главный судья:
Сергей Карасев (Москва)
Помощники:
Максим Гаврилин, Владимир Миневич
Дополнительные помощники:
VAR – Артем Любимов; AVAR – Дмитрий Сафьян
Резервный судья:
Сергей Цыганок
Инспектор:
Андрей Бутенко
Материалы

Краснодар - Локомотив

23.11.2022, Среда, 20:00 мск Краснодар, стадион ФК Краснодар Россия. Кубок, 5 тур Краснодар - Локомотив
Россия. Кубок (2022/2023), группа A
2 тур
14 сентября, среда 15:00 Локомотив 2:2
(3:1)п		 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
4 тур
6 августа, суббота 20:00 Краснодар 3:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2021/2022)
19 тур
4 мая, среда 19:00 Краснодар 1:0 Локомотив
5 тур
22 августа, воскресенье 16:00 Локомотив 2:1 Краснодар
Товарищеские матчи 2021
Февраль
11 февраля, четверг 16:30 Локомотив 4:0 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
18 тур
13 декабря, воскресенье 16:30 Краснодар 5:0 Локомотив
2 тур
15 августа, суббота 19:00 Локомотив 1:0 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
16 тур
10 ноября, воскресенье 19:00 Локомотив 1:1 Краснодар
7 тур
24 августа, суббота 19:00 Краснодар 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
20 тур
17 марта, воскресенье 16:30 Локомотив 1:0 Краснодар
6 тур
1 сентября, суббота 19:00 Краснодар 2:1 Локомотив
Товарищеские матчи 2019

6 февраля, среда 18:00 Краснодар 1:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
28 тур
30 апреля, понедельник 19:00 Краснодар 2:0 Локомотив
14 тур
23 октября, понедельник 19:30 Локомотив 2:0 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
19 тур
13 марта, понедельник 19:30 Локомотив 1:2 Краснодар
5 тур
28 августа, воскресенье 19:15 Краснодар 1:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
21 тур
20 марта, воскресенье 19:30 Краснодар 1:2 Локомотив
7 тур
30 августа, воскресенье 13:30 Локомотив 2:1 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
25 тур
25 апреля, суббота 19:00 Краснодар 1:0 Локомотив
1 тур
3 августа, воскресенье 21:30 Локомотив 0:0 Краснодар
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
27 тур
26 апреля, суббота 19:00 Краснодар 1:3 Локомотив
4 тур
5 августа, понедельник 21:15 Локомотив 3:1 Краснодар
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
17 тур
24 ноября, суббота 16:30 Локомотив 3:2 Краснодар
3 тур
4 августа, суббота 20:00 Краснодар 3:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
21 тур
21 августа, воскресенье 20:45 Локомотив 1:0 Краснодар
6 тур
23 апреля, суббота 18:30 Краснодар 1:4 Локомотив
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Краснодар 6 4 1 1 11:4 +7 13
2. Локомотив 6 3 1 2 11:6 +5 11
3. Пари НН 6 2 2 2 6:7 -1 10
4. Химки 6 0 2 4 3:14 -11 2
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    Рейтинг: +46

    BVG4 23 ноября 2022, 21:07

    Бакенбарды красивая штука! Особенно когда соприкасаются с чем то неожиданным...

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