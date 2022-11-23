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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Краснодар - Локомотив
Краснодар - Локомотив: обзор матча 23 ноября 2022
Краснодар
23.11.2022, среда, 20:00
Россия. Кубок, группа A, 5 тур
1 : 0
Завершен
Локомотив
1'
И. Ахметов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краснодар - Локомотив
Замена
Д. Пивоваров
️️️️
С. Петров
88'
86'
Замена
М. Раконьяц
️️️️
А. Карпукас
Замена
А. Мацукатов
️️️️
М. Баньяц
85'
Замена
К. Рамирес
️️️️
С. Волков
80'
78'
Замена
К. Никишин
️️️️
Д. Живоглядов
78'
Замена
М. Митай
️️️️
Д. Керк
64'
Замена
В. Раков
️️️️
К. Марадишвили
55'
Желтая карточка
С. Магкеев
45'
Желтая карточка
Д. Баринов
ГОЛ! 1:0!
И. Ахметов
Пас отдал
А. Ионов
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
97
Ильзат Ахметов
ЛП
6
Кевин Ленини
ОП
7
Михайло Баньяц
ЦП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Алексей Ионов
ПП
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Локомотив
53
Даниил Худяков
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛАЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПАЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
93
Артем Карпукас
ОП
25
Даниил Куликов
ЦП
22
Константин Марадишвили
ЦП
9
Джирано Керк
ПВ
40
Франсуа Камано
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Краснодар
26
Валентин Гришин
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
15
Алекс Мацукатов
ЦП
9
Омар Попов
ЦФ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
11
Данил Карпов
ЦФ
Локомотив
54
Никита Матюнин
ВР
16
Андрей Савин
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
23
Марк Мампасси
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
77
Марко Раконьяц
ЦФ
11
Вадим Раков
ЦФ
28
Кирилл Никишин
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Агкацев
98
Петров
4
Литвинов
28
Сорокин
82
Волков
6
Ленини
97
Ахметов
7
Баньяц
11
Ионов
8
Сперцян
9
Кордоба
2-4-2-1-1
53
Худяков
63
Кузьмичев
27
Магкеев
27
Живоглядов
6
Баринов
93
Карпукас
71
Тикнизян
25
Куликов
22
Марадишвили
9
Керк
40
Камано
7
Баньяц
15
Мацукатов
15
Мацукатов
7
Баньяц
98
Петров
32
Пивоваров
32
Пивоваров
98
Петров
82
Волков
2
Рамирес
2
Рамирес
82
Волков
9
Керк
2
Митай
2
Митай
9
Керк
93
Карпукас
77
Раконьяц
77
Раконьяц
93
Карпукас
22
Марадишвили
11
Раков
11
Раков
22
Марадишвили
27
Живоглядов
28
Никишин
28
Никишин
27
Живоглядов
Остались в запасе
Краснодар
Локомотив
9
Омар Попов
ЦФ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
11
Данил Карпов
ЦФ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
26
Валентин Гришин
ВР
Главный тренер
Александр Сторожук
54
Никита Матюнин
ВР
23
Марк Мампасси
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
16
Андрей Савин
ВР
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
9
Омар Попов
ЦФ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
11
Данил Карпов
ЦФ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
26
Валентин Гришин
ВР
Остались в запасе
54
Никита Матюнин
ВР
23
Марк Мампасси
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
16
Андрей Савин
ВР
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Краснодар - Локомотив
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Максим Гаврилин
Владимир Миневич
Дополнительные помощники:
VAR – Артем Любимов; AVAR – Дмитрий Сафьян
Резервный судья:
Сергей Цыганок
Инспектор:
Андрей Бутенко
Стадион:
Ozon Арена
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