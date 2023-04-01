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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Александрия - Ворскла
Александрия - Ворскла: обзор матча 01 апреля 2023
Александрия
01.04.2023, суббота, 15:00
Украина. Премьер-лига, 19 тур
3 : 0
Завершен
Ворскла
25'
И. Пердута (АГ)
41'
А. Кулаков
78'
С. Логинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Александрия - Ворскла
ГОЛ! 3:0!
С. Логинов
Пас отдал
С. Рыбалка
78'
76'
Замена
А. Скляр
️️️️
Д. Хрипчук
Замена
Б. Кобзарь
️️️️
Д. Мирошниченко
75'
Замена
К. Сигеев
️️️️
Э. Мустафаев
75'
Замена
Н. Михайленко
️️️️
К. Ковалец
64'
Замена
Ю. Копина
️️️️
А. Кулаков
64'
64'
Замена
Д. Олейник
️️️️
Ф. Родригес
Замена
В. Калитвинцев
️️️️
О. Кожушко
58'
58'
Замена
И. Кане
️️️️
Р. Лопес
46'
Замена
А. Бацула
️️️️
Л. Рамирес
46'
Замена
А. Челядин
️️️️
Р. Степанюк
42'
Желтая карточка
Р. Лопес
ГОЛ! 2:0!
А. Кулаков
Пас отдал
О. Кожушко
41'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
И. Пердута
25'
9'
Желтая карточка
Л. Рамирес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
30
Никита Шевченко
ВР
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
37
Сергей Рыбалка
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
7
Олег Кожушко
ЦФ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Гура
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
95
Фелипе Родригес
ПЗ
7
Руслан Степанюк
ОП
44
Игорь Пердута
ЦП
80
Владлен Юрченко
ЦП
17
Таульянт Сефери
ЦФ
22
Рикардо Лопес
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Александрия
91
Валентин Горох
ВР
1
Георгий Ермаков
ВР
5
Роман Савченко
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
14
Артем Шулянский
ЛВ
23
Юрий Копина
ОП
91
Николай Михайленко
ОП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
66
Кирилл Сигеев
ЦП
15
Викентий Волошин
АП
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
Ворскла
23
Александр Домолега
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
2
Илья Крупский
ПЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
14
Ибраим Кане
ЛВ
38
Артем Челядин
ОП
23
Артем Кулаковский
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
3-3-2-2
30
Шевченко
4
Бабогло
18
Логинов
11
Мирошниченко
37
Рыбалка
9
Цуриков
75
Третьяков
95
Мустафаев
6
Ковалец
10
Кулаков
7
Кожушко
3-3-2-2
77
Исенко
5
Рамирес
45
Хрипчук
18
Павлюк
95
Родригес
7
Степанюк
3
Кравец
44
Пердута
80
Юрченко
22
Лопес
17
Сефери
10
Кулаков
23
Копина
23
Копина
10
Кулаков
6
Ковалец
91
Михайленко
91
Михайленко
6
Ковалец
7
Кожушко
45
Калитвинцев
45
Калитвинцев
7
Кожушко
95
Мустафаев
66
Сигеев
66
Сигеев
95
Мустафаев
11
Мирошниченко
93
Кобзарь
93
Кобзарь
11
Мирошниченко
5
Рамирес
29
Бацула
29
Бацула
5
Рамирес
7
Степанюк
38
Челядин
38
Челядин
7
Степанюк
45
Хрипчук
6
Скляр
6
Скляр
45
Хрипчук
95
Родригес
16
Олейник
16
Олейник
95
Родригес
22
Лопес
14
Кане
14
Кане
22
Лопес
Остались в запасе
Александрия
Ворскла
91
Валентин Горох
ВР
1
Георгий Ермаков
ВР
5
Роман Савченко
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
15
Викентий Волошин
АП
14
Артем Шулянский
ЛВ
Главный тренер
Юрий Гура
23
Александр Домолега
ВР
2
Илья Крупский
ПЗ
23
Артем Кулаковский
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
Главный тренер
Юрий Максимов
Остались в запасе
91
Валентин Горох
ВР
1
Георгий Ермаков
ВР
5
Роман Савченко
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
15
Викентий Волошин
АП
14
Артем Шулянский
ЛВ
Остались в запасе
23
Александр Домолега
ВР
2
Илья Крупский
ПЗ
23
Артем Кулаковский
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
Главный тренер
Юрий Гура
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча Александрия - Ворскла
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
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