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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ювентус - Бавария
Ювентус - Бавария: обзор матча 08 декабря 2009
Ювентус
08.12.2009, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа A, 6 тур
1 : 4
Завершен
Бавария
21'
Д. Трезеге
31'
Х. Бутт (П)
52'
И. Олич
84'
М. Гомес
90+2'
А. Тимощук
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Бавария
+2
ГОЛ! 1:4!
А. Тимощук
Пас отдал
Т. Мюллер
ГОЛ! 1:3!
М. Гомес
Замена
С. Джовинко
️️️️
Ф. Мело
Замена
А. Тимощук
️️️️
И. Олич
Замена
А. Роббен
️️️️
Д. Праньич
Желтая карточка
М. Демичелис
Замена
Амаури
️️️️
Диего
Желтая карточка
Б. Швайнштайгер
ГОЛ! 1:2!
И. Олич
Замена
К. Поульсен
️️️️
А. Дель Пьеро
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Х. Бутт
ГОЛ! 1:0!
Д. Трезеге
Пас отдал
К. Маркизио
Желтая карточка
Д. Праньич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
0
Фабио Каннаваро
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ПЗ
10
Клаудио Маркизио
ЛП
30
Фелипе Мело
ОП
10
Диего
АП
45
Мауро Каморанези
ПП
7
Давид Трезеге
ЦФ
10
Алессандро Дель Пьеро
(К)
ЦФ
Главный тренер
Чиро Феррара
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
32
Даниэль Праньич
ЛП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
6
Марк ван Боммел
(К)
ЦП
27
Марио Гомес
ЦФ
40
Ивица Олич
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
26
Зденек Грыгера
ПЗ
29
Кристиан Поульсен
ЦП
5
Тиагу
ЦП
11
Хасан Салихамиджич
ПП
11
Амаури
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Бавария
1
Томас Крафт
ВР
33
Брено
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
10
Арьен Роббен
ПП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Буффон
6
Гроссо
0
Каннаваро
6
Легротталье
4
Касерес
30
Мело
10
Маркизио
45
Каморанези
10
Диего
10
Дель Пьеро
7
Трезеге
4-3-3
22
Бутт
21
Лам
5
ван Бюйтен
2
Демичелис
28
Бадштубер
31
Швайнштайгер
6
ван Боммел
32
Праньич
13
Мюллер
40
Олич
27
Гомес
10
Дель Пьеро
29
Поульсен
29
Поульсен
10
Дель Пьеро
10
Диего
11
Амаури
11
Амаури
10
Диего
30
Мело
21
Джовинко
21
Джовинко
30
Мело
40
Олич
44
Тимощук
44
Тимощук
40
Олич
32
Праньич
10
Роббен
10
Роббен
32
Праньич
Остались в запасе
Ювентус
Бавария
13
Александр Маннингер
ВР
26
Зденек Грыгера
ПЗ
5
Тиагу
ЦП
11
Хасан Салихамиджич
ПП
Главный тренер
Чиро Феррара
1
Томас Крафт
ВР
33
Брено
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
34
Хамит Алтынтоп
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
26
Зденек Грыгера
ПЗ
5
Тиагу
ЦП
11
Хасан Салихамиджич
ПП
Остались в запасе
1
Томас Крафт
ВР
33
Брено
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
34
Хамит Алтынтоп
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Чиро Феррара
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Ювентус - Бавария
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Массимо Бузакка
(Беллинцона)
Помощники судьи:
Маттиас Арне
Мануэль Наварро (оба - Швейцария)
Резервный судья:
Клаудио Чиркетта (Швейцария)
Делегат:
Джордж Кортни (Англия)
Инспектор:
Николай Левников (Россия)
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 22:30 (прямая)
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