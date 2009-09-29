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Рейнджерс - Севилья
Рейнджерс - Севилья: обзор матча 29 сентября 2009
Рейнджерс
29.09.2009, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа G, 2 тур
1 : 4
Завершен
Севилья
88'
Н. Ново
51'
Лоло
64'
Адриано
71'
Л. Фабиано
73'
Ф. Кануте
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рейнджерс - Севилья
+3
Желтая карточка
Ф. Наварро
ГОЛ! 1:4!
Н. Ново
Замена
Ромарик
️️️️
Л. Фабиано
Желтая карточка
Д. Капель
Замена
А. Негредо
️️️️
Ф. Кануте
Замена
К. Бойд
️️️️
Л. МакКаллох
Замена
Н. Ново
️️️️
Ж. Ротен
ГОЛ! 0:4!
Ф. Кануте
Пас отдал
Л. Фабиано
ГОЛ! 0:3!
Л. Фабиано
Пас отдал
Ф. Кануте
Замена
Д. Капель
️️️️
Адриано
ГОЛ! 0:2!
Адриано
Пас отдал
Л. Фабиано
Желтая карточка
С. Нейсмит
ГОЛ! 0:1!
Лоло
Пас отдал
Х. Навас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
5
Саша Папач
ЛЗ
3
Дэвид Уэйр
ЦЗ
24
Маджид Бугерра
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ПЗ
25
Жером Ротен
ЛП
22
Кевин Томсон
ОП
6
Ли МакКаллох
ЦП
4
Педру Мендеш
ЦП
10
Стивен Дэвис
ПП
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Главный тренер
Уолтер Смит
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
8
Лоло
ЛЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
3
Адриано
ЛП
3
Фернандо Наварро
ЦП
16
Дидье Зокора
ПП
9
Луис Фабиано
ЦФ
11
Фредерик Кануте
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Рейнджерс
1
Нил Александер
ВР
3
Стивен Смит
ЛП
13
Джон Флек
ЦП
18
Эндрю Литтл
ПП
10
Начо Ново
ПВ
9
Кенни Миллер
ЦФ
9
Крис Бойд
ЦФ
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
11
Ренато
ЦП
5
Ромарик
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
4-1-4-1
1
МакГрегор
5
Папач
3
Уэйр
24
Бугерра
3
Уиттакер
22
Томсон
25
Ротен
6
МакКаллох
4
Мендеш
10
Дэвис
14
Нейсмит
3-2-3-2
25
Палоп
25
Конко
14
Эскюде
5
Скиллачи
16
Навас
8
Лоло
16
Зокора
3
Наварро
3
Адриано
11
Кануте
9
Фабиано
25
Ротен
10
Ново
10
Ново
25
Ротен
6
МакКаллох
9
Бойд
9
Бойд
6
МакКаллох
3
Адриано
17
Капель
17
Капель
3
Адриано
9
Фабиано
5
Ромарик
5
Ромарик
9
Фабиано
11
Кануте
21
Негредо
21
Негредо
11
Кануте
Остались в запасе
Рейнджерс
Севилья
1
Нил Александер
ВР
3
Стивен Смит
ЛП
13
Джон Флек
ЦП
18
Эндрю Литтл
ПП
9
Кенни Миллер
ЦФ
Главный тренер
Уолтер Смит
13
Хави Варас
ВР
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
11
Ренато
ЦП
Главный тренер
Маноло Хименес
Остались в запасе
1
Нил Александер
ВР
3
Стивен Смит
ЛП
13
Джон Флек
ЦП
18
Эндрю Литтл
ПП
9
Кенни Миллер
ЦФ
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
11
Ренато
ЦП
Главный тренер
Уолтер Смит
Главный тренер
Маноло Хименес
Статистика матча Рейнджерс - Севилья
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
- : -
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Рейнджерс
0 : 0
10.10.2026
Килмарнок
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Йонас Эрикссон
(Сигтуна)
Помощники судьи:
Хенрик Андрен
Магнус Шеблом (оба - Швеция)
Резервный судья:
Даниэль Стальхаммар (Швеция)
Делегат:
Роберт Стеркс (Бельгия)
Инспектор:
Рене Темминк (Голландия)
Стадион:
Айброкс
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:30 (прямая)
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