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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Анкарагюджю
Сивасспор - Анкарагюджю: обзор матча 19 марта 2023
Сивасспор
19.03.2023, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 26 тур
2 : 0
Завершен
Анкарагюджю
23'
И. Кофи
77'
С. Саис (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сивасспор - Анкарагюджю
Замена
А. Муса
️️️️
Э. Йесилюрт
90'
+5
Замена
Х. Арслан
️️️️
С. Саис
88'
Замена
Ж. Кайседо
️️️️
К. Н'Жи
88'
82'
Замена
Г. Торе
️️️️
Э. Килинк
82'
Замена
Б. Муссити-Око
️️️️
Г. Жахид
Замена
М. Ятабаре
️️️️
Л. Джеймс
82'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
С. Саис
77'
72'
Замена
А. Джоканович
️️️️
Л. Диак
59'
Замена
Б. Гюндердю
️️️️
Г. Аккан
59'
Замена
А. Хадзийованнис
️️️️
Милсон
ГОЛ! 1:0!
И. Кофи
Пас отдал
С. Саис
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
14
Самуэль Саис
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
90
Леке Джеймс
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Анкарагюджю
23
Гекхан Аккан
ВР
26
Урош Радакович
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
7
Милсон
ЛВ
14
Тайлан Антальялы
ОП
25
Ламин Диак
ОП
6
Атакан Канкая
ЦП
11
Гаяс Жахид
ЦП
9
Али Соу
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
94
Каан Онаран
ОП
6
Кадер Кейта
ОП
37
Хакан Арслан
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
9
Жорди Кайседо
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Анкарагюджю
13
Бахадир Гюндердю
ВР
18
Нихад Муякич
ЦЗ
91
Арда Уньяй
ЦЗ
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
7
Гиорги Беридзе
ЛВ
16
Андрей Джоканович
ОП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
8
Педринью
АП
14
Бевик Муссити-Око
ЦФ
4-2-1-3
35
Вурал
2
Аппиндангойе
3
Чифтци
6
Гутас
7
Палули
5
Кофи
6
Ульвестад
9
Н'Жи
90
Джеймс
17
Йесилюрт
14
Саис
3-2-2-1-2
23
Аккан
26
Радакович
33
Али Калдырым
70
Кициу
14
Антальялы
25
Диак
6
Канкая
11
Жахид
7
Милсон
11
Килинк
9
Соу
14
Саис
37
Арслан
37
Арслан
14
Саис
17
Йесилюрт
7
Муса
7
Муса
17
Йесилюрт
9
Н'Жи
9
Кайседо
9
Кайседо
9
Н'Жи
90
Джеймс
9
Ятабаре
9
Ятабаре
90
Джеймс
23
Аккан
13
Гюндердю
13
Гюндердю
23
Аккан
25
Диак
16
Джоканович
16
Джоканович
25
Диак
7
Милсон
7
Хадзийованнис
7
Хадзийованнис
7
Милсон
11
Килинк
30
Торе
30
Торе
11
Килинк
11
Жахид
14
Муссити-Око
14
Муссити-Око
11
Жахид
Остались в запасе
Сивасспор
Анкарагюджю
25
Муаммер Йилдырым
ВР
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
94
Каан Онаран
ОП
6
Кадер Кейта
ОП
Главный тренер
Риза Чалымбай
18
Нихад Муякич
ЦЗ
91
Арда Уньяй
ЦЗ
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
8
Педринью
АП
7
Гиорги Беридзе
ЛВ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Остались в запасе
25
Муаммер Йилдырым
ВР
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
94
Каан Онаран
ОП
6
Кадер Кейта
ОП
Остались в запасе
18
Нихад Муякич
ЦЗ
91
Арда Уньяй
ЦЗ
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
8
Педринью
АП
7
Гиорги Беридзе
ЛВ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Статистика матча Сивасспор - Анкарагюджю
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
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