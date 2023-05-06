Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Санкт-Галлен - Янг Бойз
Санкт-Галлен - Янг Бойз: обзор матча 06 мая 2023
Санкт-Галлен
06.05.2023, суббота, 21:30
Швейцария. Суперлига, 32 тур
0 : 2
Завершен
Янг Бойз
53'
С. Иттен (П)
83'
Ж. Нсаме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санкт-Галлен - Янг Бойз
86'
Замена
Л. Бенито
️️️️
У. Гарсия
86'
Замена
Ш. Ниасс
️️️️
Ж. Монтейру
83'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Нсаме
Пас отдал
Ф. Угринич
Замена
Ч. Аколо
️️️️
К. Витциг
80'
Замена
Ф. Шуберт
️️️️
Ю. Фон Мос
80'
75'
Замена
Ж. Нсаме
️️️️
С. Иттен
Замена
А. Шмидт
️️️️
M. Kempter
71'
Желтая карточка
M. Kempter
70'
65'
Замена
М. Элиа
️️️️
Д. Ррудхани
65'
Замена
Л. Блум
️️️️
М. Чайва
Замена
Ж. Квинтийя
️️️️
А. Вальчи
64'
58'
Желтая карточка
М. Чайва
53'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Иттен
Желтая карточка
А. Вальчи
48'
Замена
Л. Даяку
️️️️
В. Геббельс
46'
42'
Желтая карточка
Ф. Ридер
Желтая карточка
Ю. Фон Мос
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
6
Матей Маглица
ЦЗ
24
Michael Kempter
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
16
Лукас Гертлер
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
7
Кристиан Витциг
АП
6
Патрик Суттер
ПП
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
14
Мигел Чайва
ОП
30
Сандро Лаупер
ЦП
23
Филип Угринич
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
10
Седрик Иттен
ЦФ
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
4
Базиль Стильхарт
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
16
Ранди Шнайдер
АП
13
Грегори Карлен
АП
22
Айзек Шмидт
ПВ
43
Леон Даяку
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
Янг Бойз
1
Марвин Келлер
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
27
Левин Блум
ПЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
12
Мешак Элиа
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
4-3-3
1
Зиги
20
Стержиу
6
Маглица
24
5
Вальчи
16
Гертлер
21
Гуйемено
6
Суттер
69
Геббельс
7
Витциг
81
Фон Мос
3-1-4-2
1
Расьоппи
12
Аменда
15
Зесигер
25
Гарсия
14
Чайва
30
Лаупер
23
Угринич
32
Ридер
77
Ррудхани
99
Монтейру
10
Иттен
5
Вальчи
88
Квинтийя
88
Квинтийя
5
Вальчи
24
22
Шмидт
22
Шмидт
24
69
Геббельс
43
Даяку
43
Даяку
69
Геббельс
7
Витциг
77
Аколо
77
Аколо
7
Витциг
81
Фон Мос
10
Шуберт
10
Шуберт
81
Фон Мос
25
Гарсия
23
Бенито
23
Бенито
25
Гарсия
14
Чайва
27
Блум
27
Блум
14
Чайва
99
Монтейру
19
Ниасс
19
Ниасс
99
Монтейру
77
Ррудхани
12
Элиа
12
Элиа
77
Ррудхани
10
Иттен
17
Нсаме
17
Нсаме
10
Иттен
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Янг Бойз
25
Лукаш Ватковяк
ВР
4
Базиль Стильхарт
ЦП
16
Ранди Шнайдер
АП
13
Грегори Карлен
АП
Главный тренер
Петер Цайдлер
1
Марвин Келлер
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ВР
4
Базиль Стильхарт
ЦП
16
Ранди Шнайдер
АП
13
Грегори Карлен
АП
Остались в запасе
1
Марвин Келлер
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Санкт-Галлен - Янг Бойз
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Зиттерштадион
Новости команд
Все
Санкт-Галлен
Янг Бойз
«Санкт-Галлен» – «Нордшелланд»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Нордшелланд» – «Санкт-Галлен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Нордшелланд» – «Санкт-Галлен»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Санкт-Галлен» – «Шериф»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«Санкт-Галлен» – «Шериф»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Санкт-Галлен» – «Нордшелланд»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Нордшелланд» – «Санкт-Галлен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Нордшелланд» – «Санкт-Галлен»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Санкт-Галлен» – «Шериф»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«Санкт-Галлен» – «Шериф»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 1.84
28 января
Лига Европы. Эмери победил Тедеско, Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» и другие результаты
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: прогноз и ставки на матч 22 января 2026 с коэффициентом 1.45
21 января
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+