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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Санкт-Галлен
Янг Бойз - Санкт-Галлен: обзор матча 12 февраля 2023
Янг Бойз
12.02.2023, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 20 тур
5 : 1
Завершен
Санкт-Галлен
12'
С. Иттен
17'
К. Имери
53'
С. Иттен (П)
62'
К. Фасснахт
66'
Ф. Ридер (П)
3'
Л. Гертлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Янг Бойз - Санкт-Галлен
Замена
Д. Ррудхани
️️️️
К. Фасснахт
78'
Замена
А. Аменда
️️️️
Ф. Лустенбергер
78'
76'
Замена
В. Геббельс
️️️️
Ж. Гуйемено
76'
Замена
С. Гвидотти
️️️️
Л. Даяку
Замена
Ф. Угринич
️️️️
К. Имери
70'
Замена
Ж. Нсаме
️️️️
С. Иттен
70'
Замена
С. Лаупер
️️️️
Ш. Ниасс
70'
ГОЛ с пенальти! 5:1!
Ф. Ридер
66'
66'
Замена
А. Шмидт
️️️️
M. Kempter
66'
Замена
Ч. Аколо
️️️️
Б. Стильхарт
65'
Желтая карточка
Л. Стержиу
ГОЛ! 4:1!
К. Фасснахт
Пас отдал
Л. Бенито
62'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
С. Иттен
53'
23'
Замена
Р. Азеведо
️️️️
М. Маглица
ГОЛ! 2:1!
К. Имери
Пас отдал
К. Фасснахт
17'
ГОЛ! 1:1!
С. Иттен
Пас отдал
Ж. Монтейру
12'
3'
ГОЛ! 0:1!
Л. Гертлер
Пас отдал
Б. Стильхарт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
30
Кастриот Имери
ОП
19
Шейх Ниасс
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
10
Седрик Иттен
ЦФ
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
6
Матей Маглица
ЦЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
24
Michael Kempter
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
21
Жереми Гуйемено
ЦП
7
Кристиан Витциг
ЦП
16
Лукас Гертлер
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
43
Леон Даяку
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Янг Бойз
40
Дарио Марцино
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
14
Мигел Чайва
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
30
Сандро Лаупер
ЦП
23
Филип Угринич
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Санкт-Галлен
69
Виллем Геббельс
ЛВ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
34
Стефано Гвидотти
ЦП
13
Грегори Карлен
АП
6
Патрик Суттер
ПП
22
Айзек Шмидт
ПВ
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
29
Эммануэль Латте-Лат
ЦФ
4-1-3-2
1
Расьоппи
23
Бенито
15
Зесигер
28
Лустенбергер
27
Блум
30
Имери
19
Ниасс
32
Ридер
16
Фасснахт
99
Монтейру
10
Иттен
4-5-1
1
Зиги
5
Вальчи
20
Стержиу
24
6
Маглица
21
Гуйемено
16
Гертлер
88
Квинтийя
4
Стильхарт
7
Витциг
43
Даяку
28
Лустенбергер
12
Аменда
12
Аменда
28
Лустенбергер
16
Фасснахт
77
Ррудхани
77
Ррудхани
16
Фасснахт
19
Ниасс
30
Лаупер
30
Лаупер
19
Ниасс
30
Имери
23
Угринич
23
Угринич
30
Имери
10
Иттен
17
Нсаме
17
Нсаме
10
Иттен
6
Маглица
17
Азеведо
17
Азеведо
6
Маглица
43
Даяку
34
Гвидотти
34
Гвидотти
43
Даяку
21
Гуйемено
69
Геббельс
69
Геббельс
21
Гуйемено
24
22
Шмидт
22
Шмидт
24
4
Стильхарт
77
Аколо
77
Аколо
4
Стильхарт
Остались в запасе
Янг Бойз
Санкт-Галлен
40
Дарио Марцино
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
14
Мигел Чайва
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
Главный тренер
Рафаэль Вики
13
Грегори Карлен
АП
6
Патрик Суттер
ПП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
29
Эммануэль Латте-Лат
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
40
Дарио Марцино
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
14
Мигел Чайва
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
Остались в запасе
13
Грегори Карлен
АП
6
Патрик Суттер
ПП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
29
Эммануэль Латте-Лат
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Янг Бойз - Санкт-Галлен
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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