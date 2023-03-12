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Ювентус - Сампдория

12.03.2023, Воскресенье, 22:45 мск Каскелен, стадион 10 лет независимости РК Трансляция: Матч ТВ Италия. Серия А, 26 тур Ювентус - Сампдория
Италия. Серия А (2022/2023)
2 тур
22 августа, понедельник 21:45 Сампдория 0:0 Ювентус
Италия. Серия А (2021/2022)
29 тур
12 марта, суббота 20:00 Сампдория 1:3 Ювентус
6 тур
26 сентября, воскресенье 13:30 Ювентус 3:2 Сампдория
Италия. Кубок (2021/2022)
1/8 финала
18 января, вторник 23:00 Ювентус 4:1 Сампдория
Италия. Серия А (2020/2021)
20 тур
30 января, суббота 20:00 Сампдория 0:2 Ювентус
1 тур
20 сентября, воскресенье 21:45 Ювентус 3:0 Сампдория
Италия. Серия А (2019/2020)
36 тур
26 июля, воскресенье 22:45 Ювентус 2:0 Сампдория
17 тур
18 декабря, среда 20:55 Сампдория 1:2 Ювентус
Италия. Серия А (2018/2019)
38 тур
26 мая, воскресенье 19:00 Сампдория 2:0 Ювентус
19 тур
29 декабря, суббота 14:30 Ювентус 2:1 Сампдория
Италия. Серия А (2017/2018)
32 тур
15 апреля, воскресенье 19:00 Ювентус 3:0 Сампдория
13 тур
19 ноября, воскресенье 17:00 Сампдория 3:2 Ювентус
Италия. Серия А (2016/2017)
29 тур
19 марта, воскресенье 17:00 Сампдория 0:1 Ювентус
10 тур
26 октября, среда 21:45 Ювентус 4:1 Сампдория
Италия. Серия А (2015/2016)
38 тур
14 мая, суббота 18:00 Ювентус 5:0 Сампдория
19 тур
10 января, воскресенье 22:45 Сампдория 1:2 Ювентус
Италия. Серия А (2014/2015)
34 тур
2 мая, суббота 19:00 Сампдория 0:1 Ювентус
15 тур
14 декабря, воскресенье 14:30 Ювентус 1:1 Сампдория
Италия. Серия А (2013/2014)
20 тур
18 января, суббота 23:45 Ювентус 4:2 Сампдория
1 тур
24 августа, суббота 22:45 Сампдория 0:1 Ювентус
Италия. Серия А (2012/2013)
38 тур
18 мая, суббота 22:45 Сампдория 3:2 Ювентус
19 тур
6 января, воскресенье 18:00 Ювентус 1:2 Сампдория
Италия. Серия А (2010/2011)
21 тур
23 января, воскресенье 17:00 Сампдория 0:0 Ювентус
2 тур
12 сентября, воскресенье 17:00 Ювентус 3:3 Сампдория
Италия. Серия А (2009/2010)
29 тур
21 марта, воскресенье 22:45 Сампдория 1:0 Ювентус
10 тур
28 октября, среда 22:45 Ювентус 5:1 Сампдория
Италия. Серия А (2008/2009)
24 тур
15 февраля, воскресенье 17:00 Ювентус 1:1 Сампдория
5 тур
27 сентября, суббота 20:00 Сампдория 0:0 Ювентус
Италия. Серия А (2007/2008)
38 тур
17 мая, суббота 17:00 Сампдория 3:3 Ювентус
19 тур
20 января, воскресенье 17:00 Ювентус 0:0 Сампдория
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Наполи 26 22 2 2 60:16 +44 68
2. Интер 26 16 2 8 47:30 +17 50
3. Лацио 26 14 7 5 41:19 +22 49
4. Милан 26 14 6 6 43:33 +10 48
5. Рома 26 14 5 7 35:25 +10 47
6. Аталанта 26 12 6 8 42:30 +12 42
7. Ювентус * 26 16 5 5 44:22 +22 38
8. Торино 26 10 7 9 29:29 0 37
9. Болонья 26 10 6 10 31:34 -3 36
10. Удинезе 26 8 11 7 34:30 +4 35
11. Фиорентина 26 9 7 10 31:31 0 34
12. Монца 26 9 6 11 31:36 -5 33
13. Сассуоло 26 9 6 11 34:40 -6 33
14. Эмполи 26 6 10 10 23:34 -11 28
15. Лечче 26 6 9 11 24:31 -7 27
16. Салернитана 26 6 8 12 29:45 -16 26
17. Специя 26 5 9 12 23:42 -19 24
18. Верона 26 4 7 15 21:38 -17 19
19. Сампдория 26 2 6 18 13:43 -30 12
20. Кремонезе 26 1 9 16 21:48 -27 12
* - Ювентус: снято 15
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