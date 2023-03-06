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Торино - Болонья

06.03.2023, Понедельник, 22:45 мск Турин, стадион Стадио Олимпико Трансляция: Матч! Футбол 1 Италия. Серия А, 25 тур Торино - Болонья
Италия. Серия А (2022/2023)
13 тур
6 ноября, воскресенье 14:30 Болонья 2:1 Торино
Италия. Серия А (2021/2022)
28 тур
6 марта, воскресенье 17:00 Болонья 0:0 Торино
17 тур
12 декабря, воскресенье 14:30 Торино 2:1 Болонья
Италия. Серия А (2020/2021)
32 тур
21 апреля, среда 21:45 Болонья 1:1 Торино
13 тур
20 декабря, воскресенье 14:30 Торино 1:1 Болонья
Италия. Серия А (2019/2020)
38 тур
2 августа, воскресенье 21:45 Болонья 1:1 Торино
19 тур
12 января, воскресенье 17:00 Торино 1:0 Болонья
Италия. Серия А (2018/2019)
28 тур
16 марта, суббота 22:30 Торино 2:3 Болонья
9 тур
21 октября, воскресенье 16:00 Болонья 2:2 Торино
Италия. Серия А (2017/2018)
20 тур
6 января, суббота 14:30 Торино 3:0 Болонья
1 тур
20 августа, воскресенье 21:45 Болонья 1:1 Торино
Италия. Серия А (2016/2017)
21 тур
22 января, воскресенье 17:00 Болонья 2:0 Торино
2 тур
28 августа, воскресенье 21:45 Торино 5:1 Болонья
Италия. Серия А (2015/2016)
33 тур
16 апреля, суббота 16:00 Болонья 0:1 Торино
14 тур
28 ноября, суббота 20:00 Торино 2:0 Болонья
Италия. Серия А (2013/2014)
23 тур
9 февраля, воскресенье 15:30 Торино 1:2 Болонья
4 тур
22 сентября, воскресенье 17:00 Болонья 1:2 Торино
Италия. Серия А (2012/2013)
31 тур
6 апреля, суббота 22:45 Болонья 2:2 Торино
12 тур
11 ноября, воскресенье 18:00 Торино 1:0 Болонья
Италия. Серия А (2008/2009)
35 тур
10 мая, воскресенье 17:00 Торино 1:1 Болонья
16 тур
13 декабря, суббота 20:00 Болонья 5:2 Торино
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Наполи 26 22 2 2 60:16 +44 68
2. Интер 26 16 2 8 47:30 +17 50
3. Лацио 26 14 7 5 41:19 +22 49
4. Милан 26 14 6 6 43:33 +10 48
5. Рома 26 14 5 7 35:25 +10 47
6. Аталанта 26 12 6 8 42:30 +12 42
7. Ювентус * 26 16 5 5 44:22 +22 38
8. Торино 26 10 7 9 29:29 0 37
9. Болонья 26 10 6 10 31:34 -3 36
10. Удинезе 26 8 11 7 34:30 +4 35
11. Фиорентина 26 9 7 10 31:31 0 34
12. Монца 26 9 6 11 31:36 -5 33
13. Сассуоло 26 9 6 11 34:40 -6 33
14. Эмполи 26 6 10 10 23:34 -11 28
15. Лечче 26 6 9 11 24:31 -7 27
16. Салернитана 26 6 8 12 29:45 -16 26
17. Специя 26 5 9 12 23:42 -19 24
18. Верона 26 4 7 15 21:38 -17 19
19. Сампдория 26 2 6 18 13:43 -30 12
20. Кремонезе 26 1 9 16 21:48 -27 12
* - Ювентус: снято 15
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