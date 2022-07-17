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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Кубань - Уфа
Кубань - Уфа: обзор матча 17 июля 2022
Кубань
17.07.2022, воскресенье, 19:00
Россия. Первая лига, 1 тур
2 : 0
Завершен
Уфа
56'
Г. Махатадзе
89'
А. Архипов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кубань - Уфа
Желтая карточка
А. Архипов
90'
+1
ГОЛ! 2:0!
А. Архипов
Пас отдал
И. Мосейчук
89'
Замена
Д. Родин
️️️️
А. Гурфов
85'
79'
Замена
А. Сандрачук
️️️️
К. Карп
Желтая карточка
И. Безденежных
74'
Замена
И. Мосейчук
️️️️
А. Рыбин
73'
Замена
А. Чуканов
️️️️
Н. Абдоков
73'
70'
Замена
Р. Минаев
️️️️
Р. Фищенко
69'
Замена
А. Погосов
️️️️
Д. Емельянов
Замена
И. Безденежных
️️️️
Г. Махатадзе
65'
Замена
А. Архипов
️️️️
М. Лаук
65'
62'
Желтая карточка
А. Сухов
62'
Замена
А. Голубев
️️️️
Л. Ушахин
ГОЛ! 1:0!
Г. Махатадзе
56'
31'
Желтая карточка
Э. Ботака-Иобома
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
61
Илья Голосов
ЛЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
36
Азамат Гурфов
ЦП
21
Георгий Махатадзе
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
Уфа
81
Иван Кукушкин
ВР
6
Лев Ушахин
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
55
Кэтэлин Карп
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Томаров
Кубань
1
Сергей Ещенко
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
6
Даниил Родин
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
9
Илья Мосейчук
ПВ
52
Владимир Лобкарев
ПВ
9
Артем Архипов
ЦФ
Уфа
96
Алексей Кузнецов
ВР
91
Олег Дзантиев
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
6
Никита Белоусов
ОП
50
Артем Голубев
ЦП
23
Данил Ахатов
АП
77
Роман Минаев
ЦФ
3-2-2-2
1
Нестеренко
22
Хомуха
28
Байрыев
27
Грицаенко
61
Голосов
22
Рыбин
36
Гурфов
21
Махатадзе
10
Лаук
99
Абдоков
4-1-2-1-2
81
Кукушкин
33
Сухов
44
Журавлев
3
Ботака-Иобома
6
Ушахин
6
Фищенко
18
Камилов
99
Емельянов
17
Касинтура
75
Жамалетдинов
55
Карп
36
Гурфов
6
Родин
6
Родин
36
Гурфов
99
Абдоков
7
Чуканов
7
Чуканов
99
Абдоков
22
Рыбин
9
Мосейчук
9
Мосейчук
22
Рыбин
21
Махатадзе
87
Безденежных
87
Безденежных
21
Махатадзе
10
Лаук
9
Архипов
9
Архипов
10
Лаук
99
Емельянов
24
Погосов
24
Погосов
99
Емельянов
55
Карп
72
Сандрачук
72
Сандрачук
55
Карп
6
Ушахин
50
Голубев
50
Голубев
6
Ушахин
6
Фищенко
77
Минаев
77
Минаев
6
Фищенко
Остались в запасе
Кубань
Уфа
52
Владимир Лобкарев
ПВ
1
Сергей Ещенко
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
23
Данил Ахатов
АП
96
Алексей Кузнецов
ВР
91
Олег Дзантиев
ЦЗ
6
Никита Белоусов
ОП
Главный тренер
Сергей Томаров
Остались в запасе
52
Владимир Лобкарев
ПВ
1
Сергей Ещенко
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
Остались в запасе
23
Данил Ахатов
АП
96
Алексей Кузнецов
ВР
91
Олег Дзантиев
ЦЗ
6
Никита Белоусов
ОП
Главный тренер
Сергей Томаров
Статистика матча Кубань - Уфа
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Амелин
(Тула)
Помощники судьи:
Алексей Ширяев (Ставрополь)
Игорь Князев (Курск)
Делегат:
Сергей Змиевский (Москва)
Инспектор:
Владимир Казьменко (Ростов-на-Дону)
Стадион:
Кубань
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