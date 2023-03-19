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Хетафе - Севилья

19.03.2023, Воскресенье, 20:30 мск Испания. Примера, 26 тур Хетафе - Севилья
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Матч начнется в 20:30 мск
П1
3.1
Х
3
П2
2.55
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Матч начнется в 20:30 мск
Испания. Примера (2022/2023)
16 тур
8 января, воскресенье 20:30 Севилья 2:1 Хетафе
Испания. Примера (2021/2022)
20 тур
9 января, воскресенье 18:15 Севилья 1:0 Хетафе
2 тур
23 августа, понедельник 21:00 Хетафе 0:1 Севилья
Испания. Примера (2020/2021)
22 тур
6 февраля, суббота 23:00 Севилья 3:0 Хетафе
13 тур
12 декабря, суббота 18:15 Хетафе 0:1 Севилья
Испания. Примера (2019/2020)
25 тур
23 февраля, воскресенье 20:30 Хетафе 0:3 Севилья
10 тур
27 октября, воскресенье 20:30 Севилья 2:0 Хетафе
Испания. Примера (2018/2019)
33 тур
21 апреля, воскресенье 15:00 Хетафе 3:0 Севилья
4 тур
16 сентября, воскресенье 21:45 Севилья 0:2 Хетафе
Испания. Примера (2017/2018)
21 тур
28 января, воскресенье 20:30 Севилья 1:1 Хетафе
2 тур
27 августа, воскресенье 21:15 Хетафе 0:1 Севилья
Испания. Сегунда (2016/2017)
38 тур
12 мая, пятница 21:00 Севилья 2:1 Хетафе
17 тур
2 декабря, пятница 22:00 Хетафе 2:0 Севилья
Испания. Примера (2015/2016)
28 тур
5 марта, суббота 22:30 Хетафе 1:1 Севилья
9 тур
24 октября, суббота 21:30 Севилья 5:0 Хетафе
Испания. Примера (2014/2015)
22 тур
8 февраля, воскресенье 19:00 Хетафе 2:1 Севилья
3 тур
14 сентября, воскресенье 21:00 Севилья 2:0 Хетафе
Испания. Примера (2013/2014)
37 тур
11 мая, воскресенье 21:00 Хетафе 1:0 Севилья
18 тур
5 января, воскресенье 15:00 Севилья 3:0 Хетафе
Испания. Примера (2012/2013)
20 тур
19 января, суббота 23:00 Хетафе 1:1 Севилья
1 тур
18 августа, суббота 23:00 Севилья 2:1 Хетафе
Испания. Примера (2011/2012)
34 тур
16 апреля, понедельник 23:00 Хетафе 5:1 Севилья
15 тур
5 декабря, понедельник 23:59 Севилья 3:0 Хетафе
Испания. Примера (2010/2011)
32 тур
16 апреля, суббота 20:00 Хетафе 1:0 Севилья
13 тур
27 ноября, суббота 22:00 Севилья 1:3 Хетафе
Испания. Примера (2009/2010)
34 тур
25 апреля, воскресенье 23:00 Хетафе 4:3 Севилья
15 тур
19 декабря, суббота 22:00 Севилья 1:2 Хетафе
Испания. Кубок (2009/2010)
1/2 финала
ответный матч		 10 февраля, среда 23:55 Хетафе 1:0 Севилья
1/2 финала
ответный матч		 3 февраля, среда 23:55 Севилья 2:0 Хетафе
Испания. Примера (2008/2009)
30 тур
12 апреля, воскресенье 21:00 Севилья 0:1 Хетафе
11 тур
16 ноября, воскресенье 19:00 Хетафе 0:2 Севилья
Испания. Примера (2007/2008)
20 тур
19 января, суббота 22:00 Хетафе 3:2 Севилья
1 тур
25 августа, суббота 23:55 Севилья 4:1 Хетафе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 25 21 2 2 47:8 +39 65
2. Реал 25 17 5 3 50:19 +31 56
3. Атлетико М 25 14 6 5 39:19 +20 48
4. Реал Сосьедад 25 13 6 6 33:24 +9 45
5. Бетис 25 12 6 7 33:26 +7 42
6. Вильярреал 25 11 5 9 29:24 +5 38
7. Райо Вальекано 25 9 8 8 29:28 +1 35
8. Осасуна 25 9 7 9 22:24 -2 34
9. Атлетик Б 25 9 6 10 33:27 +6 33
10. Мальорка 25 9 5 11 22:26 -4 32
11. Сельта 25 8 7 10 29:34 -5 31
12. Жирона 25 8 6 11 38:39 -1 30
13. Севилья 25 7 7 11 29:40 -11 28
14. Вальядолид 25 8 4 13 19:35 -16 28
15. Эспаньол 25 6 9 10 31:39 -8 27
16. Кадис 25 6 9 10 20:37 -17 27
17. Валенсия 25 7 5 13 28:28 0 26
18. Хетафе 25 6 8 11 25:34 -9 26
19. Альмерия 25 7 4 14 29:44 -15 25
20. Эльче 25 2 7 16 19:49 -30 13
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