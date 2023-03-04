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Материалы

Атлетико - Севилья

04.03.2023, Суббота, 23:00 мск Мадрид, стадион Цивитас Метрополитано Трансляция: Okko Спорт Испания. Примера, 24 тур Атлетико - Севилья
Испания. Примера (2022/2023)
7 тур
1 октября, суббота 19:30 Севилья 0:2 Атлетико
Испания. Примера (2021/2022)
37 тур
15 мая, воскресенье 20:30 Атлетико 1:1 Севилья
18 тур
18 декабря, суббота 23:00 Севилья 2:1 Атлетико
Испания. Примера (2020/2021)
29 тур
4 апреля, воскресенье 22:00 Севилья 1:0 Атлетико
1 тур
12 января, вторник 23:30 Атлетико 2:0 Севилья
Испания. Примера (2019/2020)
27 тур
7 марта, суббота 18:00 Атлетико 2:2 Севилья
12 тур
2 ноября, суббота 20:30 Севилья 1:1 Атлетико
Испания. Примера (2018/2019)
37 тур
12 мая, воскресенье 19:30 Атлетико 1:1 Севилья
18 тур
6 января, воскресенье 18:15 Севилья 1:1 Атлетико
Испания. Примера (2017/2018)
25 тур
25 февраля, воскресенье 22:45 Севилья 2:5 Атлетико
6 тур
23 сентября, суббота 14:00 Атлетико 2:0 Севилья
Испания. Кубок (2017/2018)
1/4 финала
ответный матч		 23 января, вторник 23:30 Севилья 3:1 Атлетико
Испания. Кубок (2017/2018)
1/4 финала
первый матч		 17 января, среда 21:00 Атлетико 1:2 Севилья
Испания. Примера (2016/2017)
28 тур
19 марта, воскресенье 18:15 Атлетико 3:1 Севилья
9 тур
23 октября, воскресенье 17:15 Севилья 1:0 Атлетико
Испания. Примера (2015/2016)
21 тур
24 января, воскресенье 18:00 Атлетико 0:0 Севилья
2 тур
30 августа, воскресенье 21:30 Севилья 0:3 Атлетико
Испания. Примера (2014/2015)
25 тур
1 марта, воскресенье 21:00 Севилья 0:0 Атлетико
6 тур
27 сентября, суббота 22:00 Атлетико 4:0 Севилья
Испания. Примера (2013/2014)
20 тур
19 января, воскресенье 23:59 Атлетико 1:1 Севилья
1 тур
19 августа, понедельник 01:00 Севилья 1:3 Атлетико
Испания. Примера (2012/2013)
32 тур
21 апреля, воскресенье 23:00 Севилья 0:1 Атлетико
13 тур
25 ноября, воскресенье 22:00 Атлетико 4:0 Севилья
Испания. Кубок (2012/2013)
1/2 финала
ответный матч		 28 февраля, четверг 01:00 Севилья 2:2 Атлетико
Испания. Кубок (2012/2013)
1/2 финала
первый матч		 1 февраля, пятница 01:00 Атлетико 2:1 Севилья
Испания. Примера (2011/2012)
26 тур
4 марта, воскресенье 01:00 Севилья 1:1 Атлетико
7 тур
2 октября, воскресенье 20:00 Атлетико 0:0 Севилья
Испания. Примера (2010/2011)
25 тур
26 февраля, суббота 20:00 Атлетико 2:2 Севилья
6 тур
3 октября, воскресенье 19:00 Севилья 3:1 Атлетико
Испания. Кубок (2009/2010)
Финал
19 мая, среда 23:30 Севилья 2:0 Атлетико
Испания. Примера (2009/2010)
35 тур
2 мая, воскресенье 19:00 Севилья 3:1 Атлетико
16 тур
2 января, суббота 23:55 Атлетико 2:1 Севилья
Испания. Примера (2008/2009)
24 тур
21 февраля, суббота 23:55 Севилья 1:0 Атлетико
5 тур
28 сентября, воскресенье 23:00 Атлетико 0:1 Севилья
Испания. Примера (2007/2008)
29 тур
22 марта, суббота 23:55 Севилья 1:2 Атлетико
10 тур
31 октября, среда 23:55 Атлетико 4:3 Севилья
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 25 21 2 2 47:8 +39 65
2. Реал 25 17 5 3 50:19 +31 56
3. Атлетико М 25 14 6 5 39:19 +20 48
4. Реал Сосьедад 25 13 6 6 33:24 +9 45
5. Бетис 25 12 6 7 33:26 +7 42
6. Вильярреал 25 11 5 9 29:24 +5 38
7. Райо Вальекано 25 9 8 8 29:28 +1 35
8. Осасуна 25 9 7 9 22:24 -2 34
9. Атлетик Б 25 9 6 10 33:27 +6 33
10. Мальорка 25 9 5 11 22:26 -4 32
11. Сельта 25 8 7 10 29:34 -5 31
12. Жирона 25 8 6 11 38:39 -1 30
13. Севилья 25 7 7 11 29:40 -11 28
14. Вальядолид 25 8 4 13 19:35 -16 28
15. Эспаньол 25 6 9 10 31:39 -8 27
16. Кадис 25 6 9 10 20:37 -17 27
17. Валенсия 25 7 5 13 28:28 0 26
18. Хетафе 25 6 8 11 25:34 -9 26
19. Альмерия 25 7 4 14 29:44 -15 25
20. Эльче 25 2 7 16 19:49 -30 13
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