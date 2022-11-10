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Райо Вальекано - Сельта

10.11.2022, Четверг, 21:00 мск Испания. Примера, 14 тур Райо Вальекано - Сельта
Испания. Примера (2021/2022)
23 тур
5 февраля, суббота 20:30 Сельта 2:0 Райо Вальекано
12 тур
1 ноября, понедельник 20:30 Райо Вальекано 0:0 Сельта
Испания. Примера (2018/2019)
38 тур
18 мая, суббота 21:45 Сельта 2:2 Райо Вальекано
19 тур
11 января, пятница 23:00 Райо Вальекано 4:2 Сельта
Испания. Примера (2015/2016)
21 тур
24 января, воскресенье 00:05 Райо Вальекано 3:0 Сельта
2 тур
29 августа, суббота 23:00 Сельта 3:0 Райо Вальекано
Испания. Примера (2014/2015)
31 тур
11 апреля, суббота 23:00 Сельта 6:1 Райо Вальекано
12 тур
23 ноября, воскресенье 14:00 Райо Вальекано 1:0 Сельта
Испания. Примера (2013/2014)
32 тур
5 апреля, суббота 23:59 Райо Вальекано 3:0 Сельта
13 тур
10 ноября, воскресенье 01:00 Сельта 0:2 Райо Вальекано
Испания. Примера (2012/2013)
30 тур
7 апреля, воскресенье 14:00 Сельта 0:2 Райо Вальекано
11 тур
10 ноября, суббота 19:00 Райо Вальекано 3:2 Сельта
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 25 21 2 2 47:8 +39 65
2. Реал 25 17 5 3 50:19 +31 56
3. Атлетико М 25 14 6 5 39:19 +20 48
4. Реал Сосьедад 25 13 6 6 33:24 +9 45
5. Бетис 25 12 6 7 33:26 +7 42
6. Вильярреал 25 11 5 9 29:24 +5 38
7. Райо Вальекано 25 9 8 8 29:28 +1 35
8. Осасуна 25 9 7 9 22:24 -2 34
9. Атлетик Б 25 9 6 10 33:27 +6 33
10. Мальорка 25 9 5 11 22:26 -4 32
11. Сельта 25 8 7 10 29:34 -5 31
12. Жирона 25 8 6 11 38:39 -1 30
13. Севилья 25 7 7 11 29:40 -11 28
14. Вальядолид 25 8 4 13 19:35 -16 28
15. Эспаньол 25 6 9 10 31:39 -8 27
16. Кадис 25 6 9 10 20:37 -17 27
17. Валенсия 25 7 5 13 28:28 0 26
18. Хетафе 25 6 8 11 25:34 -9 26
19. Альмерия 25 7 4 14 29:44 -15 25
20. Эльче 25 2 7 16 19:49 -30 13
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