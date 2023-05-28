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Краснодар - ЦСКА

28.05.2023, Воскресенье, 00:00 мск Краснодар, стадион ФК Краснодар Россия. Премьер-лига, 29 тур Краснодар - ЦСКА
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Россия. Кубок (2022/2023)
1/4 финала
ответный матч		 28 февраля, вторник 19:30 Краснодар 1:0 ЦСКА
Россия. Кубок (2022/2023)
1/4 финала
первый матч		 23 февраля, четверг 17:30 ЦСКА 3:0 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
9 тур
10 сентября, суббота 17:30 ЦСКА 4:1 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2021/2022)
29 тур
15 мая, воскресенье 19:00 Краснодар 1:0 ЦСКА
10 тур
2 октября, суббота 19:00 ЦСКА 0:0 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
29 тур
8 мая, суббота 19:30 ЦСКА 3:1 Краснодар
5 тур
26 августа, среда 20:30 Краснодар 1:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
19 тур
7 декабря, суббота 16:30 Краснодар 1:1 ЦСКА
10 тур
22 сентября, воскресенье 19:00 ЦСКА 3:2 Краснодар
Кубок «Париматч» Премьер 2019
1 тур
27 июня, четверг 19:00 Краснодар 1:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
26 тур
28 апреля, воскресенье 19:00 Краснодар 2:0 ЦСКА
12 тур
28 октября, воскресенье 19:00 ЦСКА 1:2 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
27 тур
22 апреля, воскресенье 16:30 ЦСКА 2:1 Краснодар
13 тур
14 октября, суббота 19:00 Краснодар 0:1 ЦСКА
Товарищеские матчи 2017

9 июля, воскресенье 13:00 ЦСКА 1:1 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
22 тур
9 апреля, воскресенье 16:30 Краснодар 1:1 ЦСКА
8 тур
24 сентября, суббота 17:00 ЦСКА 1:1 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
29 тур
16 мая, понедельник 19:30 ЦСКА 2:0 Краснодар
15 тур
8 ноября, воскресенье 17:00 Краснодар 2:1 ЦСКА
Россия. Кубок (2015/2016)
1/2 финала
20 апреля, среда 19:30 ЦСКА 3:1 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
24 тур
19 апреля, воскресенье 13:30 ЦСКА 1:1 Краснодар
14 тур
22 ноября, суббота 16:30 Краснодар 2:1 ЦСКА
Россия. Кубок (2013/2014)
1/2 финала
16 апреля, среда 19:30 ЦСКА 0:1 Краснодар
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
19 тур
6 декабря, пятница 17:45 Краснодар 1:0 ЦСКА
14 тур
27 октября, воскресенье 16:00 ЦСКА 5:1 Краснодар
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
21 тур
17 марта, воскресенье 13:30 ЦСКА 1:0 Краснодар
7 тур
2 сентября, воскресенье 13:30 Краснодар 0:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
18 тур
31 июля, воскресенье 20:00 Краснодар 1:1 ЦСКА
3 тур
3 апреля, воскресенье 18:30 ЦСКА 1:1 Краснодар
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 19 15 3 1 53:9 +44 48
2. Спартак М 19 12 4 3 45:22 +23 40
3. Ростов 19 11 5 3 35:27 +8 38
4. Динамо М 19 9 5 5 35:24 +11 32
5. ЦСКА 19 9 5 5 34:20 +14 32
6. Ахмат 19 9 2 8 30:29 +1 29
7. Краснодар 19 8 5 6 36:32 +4 29
8. Оренбург 19 9 1 9 38:40 -2 28
9. Сочи 19 8 4 7 29:36 -7 28
10. Урал 19 7 4 8 24:30 -6 25
11. Крылья Советов 19 5 5 9 20:30 -10 20
12. Локомотив 19 5 4 10 24:35 -11 19
13. Пари НН 19 5 4 10 23:34 -11 19
14. Факел 19 1 11 7 24:37 -13 14
15. Химки 19 3 4 12 19:40 -21 13
16. Торпедо М 19 1 4 14 9:33 -24 7
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