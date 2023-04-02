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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Химки - Краснодар
Химки - Краснодар: обзор матча 02 апреля 2023
Химки
02.04.2023, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 21 тур
0 : 6
Завершен
Краснодар
23'
Ж. Батчи
47'
Д. Кордоба
56'
Д. Кордоба
63'
К. Боржес
78'
А. Ионов
86'
Н. Кривцов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Химки - Краснодар
86'
ГОЛ! 0:6!
Н. Кривцов
78'
ГОЛ! 0:5!
А. Ионов
Замена
А. Руденко
️️️️
Б. Магомедов
73'
73'
Замена
А. Ионов
️️️️
Д. Кордоба
Замена
И. Садыгов
️️️️
В. Хубулов
73'
68'
Замена
О. Олусегун
️️️️
Ж. Батчи
68'
Замена
И. Ахметов
️️️️
А. Черников
63'
ГОЛ! 0:4!
К. Боржес
Замена
Б. Идову
️️️️
М. Гильерме
60'
58'
Замена
Н. Кривцов
️️️️
Э. Сперцян
56'
ГОЛ! 0:3!
Д. Кордоба
47'
ГОЛ! 0:2!
Д. Кордоба
46'
Замена
К. Боржес
️️️️
М. Давид Кобнан
Желтая карточка
К. Тассано
42'
Замена
Д. Казанцев
️️️️
Н. Главчич
38'
Красная карточка
В. Лысцов
27'
23'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Батчи
Пас отдал
Д. Кордоба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
88
Виталий Гудиев
ВР
17
Кристиан Тассано
ЦЗ
5
Лео Андраде
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
95
Маркос Гильерме
ЛВ
10
Давид Кобесов
ОП
99
Аяз Гулиев
ЦП
35
Неманья Главчич
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
31
Кайо
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
7
Михайло Баньяц
ЦП
8
Эдуард Сперцян
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
Химки
1
Антон Митрюшкин
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
71
Данил Казанцев
ОП
15
Георгий Каргинов
АП
7
Илья Садыгов
ЦФ
11
Александр Долгов
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Краснодар
80
Никита Кокарев
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
6
Кевин Ленини
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
20
Кади Боржес
АП
88
Никита Кривцов
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
4-1-2-3
88
Гудиев
17
Тассано
5
Андраде
50
Лысцов
2
Голубович
10
Кобесов
99
Гулиев
35
Главчич
95
Гильерме
97
Магомедов
8
Хубулов
4-1-1-3-1
39
Сафонов
98
Петров
31
Кайо
6
Алонсо
82
Волков
53
Черников
7
Баньяц
11
Батчи
8
Сперцян
99
Кобнан
9
Кордоба
95
Гильерме
30
Идову
30
Идову
95
Гильерме
35
Главчич
71
Казанцев
71
Казанцев
35
Главчич
97
Магомедов
19
Руденко
19
Руденко
97
Магомедов
8
Хубулов
7
Садыгов
7
Садыгов
8
Хубулов
53
Черников
97
Ахметов
97
Ахметов
53
Черников
99
Кобнан
20
Боржес
20
Боржес
99
Кобнан
8
Сперцян
88
Кривцов
88
Кривцов
8
Сперцян
9
Кордоба
11
Ионов
11
Ионов
9
Кордоба
11
Батчи
6
Олусегун
6
Олусегун
11
Батчи
Остались в запасе
Химки
Краснодар
1
Антон Митрюшкин
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
15
Георгий Каргинов
АП
11
Александр Долгов
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
80
Никита Кокарев
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
6
Кевин Ленини
ОП
Главный тренер
Владимир Ивич
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
15
Георгий Каргинов
АП
11
Александр Долгов
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Остались в запасе
80
Никита Кокарев
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
6
Кевин Ленини
ОП
Главный тренер
Владимир Ивич
Статистика матча Химки - Краснодар
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Помощники судьи:
Антон Кобзев
Илья Елеференко
Дополнительные помощники:
VAR – Роман Сафьян; AVAR – Алексей Лунев
Резервный судья:
Евгений Турбин
Инспектор:
Юрий Баскаков
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
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