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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Химки - Ростов
Химки - Ростов: обзор матча 19 марта 2023
Химки
19.03.2023, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 20 тур
0 : 1
Завершен
Ростов
18'
М. Осипенко (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Химки - Ростов
Желтая карточка
Л. Андраде
90'
+1
82'
Замена
А. Миронов
️️️️
Д. Полоз
79'
Желтая карточка
Д. Уткин
Замена
Д. Кобесов
️️️️
М. Гбане
78'
77'
Замена
Е. Голенков
️️️️
Н. Комличенко
Замена
М. Гильерме
️️️️
А. Руденко
74'
Замена
Р. Мирзов
️️️️
Б. Идову
73'
73'
Замена
Д. Прохин
️️️️
В. Мелехин
73'
Замена
Р. Тугарев
️️️️
Х. Байрамян
73'
Замена
Е. Чернов
️️️️
А. Сильянов
Замена
Н. Главчич
️️️️
В. Хубулов
33'
Замена
Д. Казанцев
️️️️
И. Садыгов
32'
Красная карточка
Ж. Бикел
29'
18'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Осипенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
88
Виталий Гудиев
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
5
Лео Андраде
ЦЗ
17
Кристиан Тассано
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
19
Александр Руденко
ЛВ
24
Мори Гбане
ОП
12
Жаниу Бикел
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
7
Илья Садыгов
ЦФ
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
10
Кирилл Щетинин
АП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Химки
1
Антон Митрюшкин
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
95
Маркос Гильерме
ЛВ
71
Данил Казанцев
ОП
10
Давид Кобесов
ОП
15
Георгий Каргинов
ЦП
35
Неманья Главчич
ЦП
84
Джамбулат Дулаев
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Ростов
18
Михаил Цулая
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
42
Павел Бочаров
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
21
Степан Мельников
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
8
Алексей Миронов
ЦП
21
Даниил Шанталий
АП
10
Иван Комаров
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
4-1-1-3-1
88
Гудиев
30
Идову
5
Андраде
17
Тассано
2
Голубович
24
Гбане
12
Бикел
19
Руденко
97
Магомедов
8
Хубулов
7
Садыгов
4-1-1-3-1
30
Песьяков
45
Сильянов
4
Мелехин
55
Осипенко
87
Лангович
15
Глебов
47
Уткин
19
Байрамян
10
Щетинин
7
Полоз
27
Комличенко
7
Садыгов
71
Казанцев
71
Казанцев
7
Садыгов
24
Гбане
10
Кобесов
10
Кобесов
24
Гбане
8
Хубулов
35
Главчич
35
Главчич
8
Хубулов
19
Руденко
95
Гильерме
95
Гильерме
19
Руденко
30
Идову
27
Мирзов
27
Мирзов
30
Идову
19
Байрамян
8
Тугарев
8
Тугарев
19
Байрамян
45
Сильянов
23
Чернов
23
Чернов
45
Сильянов
4
Мелехин
27
Прохин
27
Прохин
4
Мелехин
7
Полоз
8
Миронов
8
Миронов
7
Полоз
27
Комличенко
69
Голенков
69
Голенков
27
Комличенко
Остались в запасе
Химки
Ростов
1
Антон Митрюшкин
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
15
Георгий Каргинов
ЦП
84
Джамбулат Дулаев
ЦФ
10
Иван Комаров
ПВ
18
Михаил Цулая
ВР
42
Павел Бочаров
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Александр Селява
ОП
21
Даниил Шанталий
АП
21
Степан Мельников
ЛВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
15
Георгий Каргинов
ЦП
84
Джамбулат Дулаев
ЦФ
Остались в запасе
10
Иван Комаров
ПВ
18
Михаил Цулая
ВР
42
Павел Бочаров
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Александр Селява
ОП
21
Даниил Шанталий
АП
21
Степан Мельников
ЛВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Химки - Ростов
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Помощники судьи:
Дмитрий Жвакин
Роман Милюченко
Дополнительные помощники:
VAR – Сергей Чебан; AVAR – Дмитрий Чельцов
Резервный судья:
Иван Сиденков (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Александр Гвардис
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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