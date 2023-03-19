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РПЛ 2026/2027
Нижний Новгород - Торпедо
Нижний Новгород - Торпедо: онлайн-трансляция 19 марта 2023
Нижний Новгород
19.03.2023, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 20 тур
0 : 3
Тех. поражение
Торпедо
34'
К. Гоцук
58'
Й. Рейна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нижний Новгород - Торпедо
86'
Замена
И. Лебеденко
️️️️
О. Кожемякин
71'
Замена
И. Савич
️️️️
Й. Рейна
71'
Замена
Д. Караев
️️️️
Р. Юзепчук
Замена
Н. Калинский
️️️️
Я. Михайлов
70'
68'
Желтая карточка
И. Кутепов
Замена
А. Шарипов
️️️️
Д. Глушаков
61'
Замена
М. Янсане
️️️️
В. Кротов
61'
58'
ГОЛ! 1:1!
Й. Рейна
47'
Замена
Жажа
️️️️
И. Кухарчук
46'
Замена
М. Турищев
️️️️
И. Стефанович
ГОЛ! 1:0!
К. Гоцук
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
25
Артур Нигматуллин
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
8
Мамаду Майга
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
5
Ярослав Михайлов
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
10
Йорди Рейна
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Нижний Новгород
50
Никита Гойло
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
2
Виктор Александров
ЦЗ
22
Никита Каккоев
ОП
73
Альберт Шарипов
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
17
Илья Берковский
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
95
Момо Янсане
ЦФ
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
65
Стефан Шапич
ЦЗ
97
Марио Чурич
ОП
6
Игор Савич
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
11
Жажа
ПВ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
10
Давид Караев
ЦФ
7
Максим Турищев
ЦФ
4-1-1-3-1
25
Нигматуллин
6
Юлдошев
5
Масоэро
24
Гоцук
89
Стоцкий
8
Майга
88
Глушаков
57
Кротов
5
Михайлов
20
Рыбчинский
99
Сулейманов
3-2-1-1-2
23
Бабурин
22
Кожемякин
44
Журавлев
2
Кутепов
77
Юзепчук
90
Роганович
52
Нетфуллин
44
Кухарчук
23
Стефанович
10
Рейна
88
Глушаков
73
Шарипов
73
Шарипов
88
Глушаков
5
Михайлов
78
Калинский
78
Калинский
5
Михайлов
57
Кротов
95
Янсане
95
Янсане
57
Кротов
10
Рейна
6
Савич
6
Савич
10
Рейна
44
Кухарчук
11
Жажа
11
Жажа
44
Кухарчук
22
Кожемякин
10
Лебеденко
10
Лебеденко
22
Кожемякин
77
Юзепчук
10
Караев
10
Караев
77
Юзепчук
23
Стефанович
7
Турищев
7
Турищев
23
Стефанович
Остались в запасе
Нижний Новгород
Торпедо
50
Никита Гойло
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
2
Виктор Александров
ЦЗ
22
Никита Каккоев
ОП
7
Константин Шильцов
АП
17
Илья Берковский
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
56
Александр Довбня
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
65
Стефан Шапич
ЦЗ
97
Марио Чурич
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Остались в запасе
50
Никита Гойло
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
2
Виктор Александров
ЦЗ
22
Никита Каккоев
ОП
7
Константин Шильцов
АП
17
Илья Берковский
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
65
Стефан Шапич
ЦЗ
97
Марио Чурич
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
Главный тренер
Вадим Гаранин
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Статистика матча Нижний Новгород - Торпедо
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Помощники судьи:
Арам Петросян
Хамид Талаев
Дополнительные помощники:
VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Денис Березнов
Резервный судья:
Сергей Куликов
Инспектор:
Александр Гончар
Стадион:
Совкомбанк Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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