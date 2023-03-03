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Судьи
Главный судья:
Артем Чистяков (Азов)
Помощники:
Владислав Назаров, Варанцо Петросян
Дополнительные помощники:
VAR – Антон Фролов; AVAR – Алексей Воронцов
Резервный судья:
Олег Соколов
Материалы

Факел - Химки

03.03.2023, Пятница, 19:00 мск Воронеж, стадион Центральный Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 18 тур Факел - Химки
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
13 тур
15 октября, суббота 14:00 Химки 0:0 Факел
Россия. ФНЛ (2019/2020)
14 тур
21 сентября, суббота 18:00 Факел 0:3 Химки
Россия. ФНЛ (2018/2019)
25 тур
3 марта, воскресенье 15:00 Химки 1:1 Факел
7 тур
18 августа, суббота 18:00 Факел 2:0 Химки
Россия. ФНЛ (2017/2018)
37 тур
6 мая, воскресенье 15:00 Химки 1:3 Факел
19 тур
21 октября, суббота 17:00 Факел 0:1 Химки
Россия. ФНЛ (2016/2017)
26 тур
12 марта, воскресенье 16:00 Химки 0:0 Факел
8 тур
17 августа, среда 19:00 Факел 2:0 Химки
Россия. ФНЛ (2011/2012), группа B
Второй этап, 39 тур
26 марта, понедельник 19:00 Химки 1:3 Факел
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 26 тур
6 сентября, вторник 16:00 Химки 2:0 Факел
Второй этап, 19 тур
11 июля, понедельник 20:00 Факел 0:1 Химки
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 19 15 3 1 53:9 +44 48
2. Спартак М 19 12 4 3 45:22 +23 40
3. Ростов 19 11 5 3 35:27 +8 38
4. Динамо М 19 9 5 5 35:24 +11 32
5. ЦСКА 19 9 5 5 34:20 +14 32
6. Ахмат 19 9 2 8 30:29 +1 29
7. Краснодар 19 8 5 6 36:32 +4 29
8. Оренбург 19 9 1 9 38:40 -2 28
9. Сочи 19 8 4 7 29:36 -7 28
10. Урал 19 7 4 8 24:30 -6 25
11. Крылья Советов 19 5 5 9 20:30 -10 20
12. Локомотив 19 5 4 10 24:35 -11 19
13. Пари НН 19 5 4 10 23:34 -11 19
14. Факел 19 1 11 7 24:37 -13 14
15. Химки 19 3 4 12 19:40 -21 13
16. Торпедо М 19 1 4 14 9:33 -24 7
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    Рейтинг: +168

    odessakmv 4 марта, 07:53

    и это еще Садыгов не играл в основе... Ух, дрожи Зенит!!!!

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    Рейтинг: +3909

    Ziklop 3 марта, 20:51

    Квеквескири мазила! не может в створ попасть, лупит всё влево мимо.

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    Рейтинг: +3909

    Ziklop 3 марта, 19:50

    да у меня "чёрный глаз" забил Факел сразу.

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    Рейтинг: +3909

    Ziklop 3 марта, 19:47

    писец Факелу, горят сами , ничего путнего не показывают.

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    Рейтинг: +18110

    ilichkadr 3 марта, 16:50

    Факел просто обязан победить!

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    Рейтинг: +3909

    Ziklop 3 марта, 13:55

    у Факела одна победа, как бы судья не нахимичил.
    Факелу сжечь Химки!

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