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РПЛ 2026/2027
Факел - Химки
Факел - Химки: обзор матча 03 марта 2023
Факел
03.03.2023, пятница, 19:00
Россия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Химки
44'
Г. Гонгадзе
21'
М. Гильерме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Факел - Химки
Желтая карточка
И. Квеквескири
90'
+6
84'
Желтая карточка
Б. Магомедов
Желтая карточка
Г. Гонгадзе
79'
76'
Замена
М. Гбане
️️️️
М. Гильерме
72'
Желтая карточка
А. Долгов
Замена
А. Мендель
️️️️
Р. Рабеи
69'
Замена
️️️️
Р. Магаль
69'
62'
Замена
А. Долгов
️️️️
Р. Мирзов
62'
Замена
Д. Кобесов
️️️️
В. Хубулов
58'
Желтая карточка
В. Хубулов
ГОЛ! 1:1!
Г. Гонгадзе
Пас отдал
Х. Аппаев
44'
21'
ГОЛ! 0:1!
М. Гильерме
20'
Пенальти не реализован!
Р. Мирзов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
93
Алексей Городовой
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
2
Василий Черов
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
22
Реда Рабеи
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Химки
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
17
Кристиан Тассано
ЦЗ
5
Лео Андраде
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
97
Бутта Магомедов
АП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
95
Маркос Гильерме
ЦФ
12
Жаниу Бикел
ЦФ
Факел
71
Илья Свинов
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
8
Андрей Мендель
ОП
78
Даниил Черняков
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
Химки
1
Антон Митрюшкин
ВР
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
24
Мори Гбане
ОП
10
Давид Кобесов
ОП
35
Неманья Главчич
ЦП
7
Илья Садыгов
ЦФ
2
Лев Скворцов
ЦФ
11
Александр Долгов
ЦФ
84
Джамбулат Дулаев
ЦФ
3-3-2-2
93
Городовой
28
Магаль
91
Суслов
85
Морозов
13
Калинин
33
Квеквескири
2
Черов
22
Рабеи
99
Акбашев
10
Гонгадзе
14
Аппаев
3-2-2-3
88
Гудиев
5
Антич
17
Тассано
5
Андраде
2
Голубович
30
Идову
97
Магомедов
8
Хубулов
12
Бикел
95
Гильерме
27
Мирзов
22
Рабеи
8
Мендель
8
Мендель
22
Рабеи
95
Гильерме
24
Гбане
24
Гбане
95
Гильерме
8
Хубулов
10
Кобесов
10
Кобесов
8
Хубулов
27
Мирзов
11
Долгов
11
Долгов
27
Мирзов
Остались в запасе
Факел
Химки
71
Илья Свинов
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
1
Антон Митрюшкин
ВР
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
35
Неманья Главчич
ЦП
7
Илья Садыгов
ЦФ
2
Лев Скворцов
ЦФ
84
Джамбулат Дулаев
ЦФ
Остались в запасе
71
Илья Свинов
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
35
Неманья Главчич
ЦП
7
Илья Садыгов
ЦФ
2
Лев Скворцов
ЦФ
84
Джамбулат Дулаев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Статистика матча Факел - Химки
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Помощники судьи:
Владислав Назаров
Варанцо Петросян
Дополнительные помощники:
VAR – Антон Фролов; AVAR – Алексей Воронцов
Резервный судья:
Олег Соколов
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
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