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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Сочи - Спартак
Сочи - Спартак: обзор матча 05 ноября 2022
Сочи
05.11.2022, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Спартак
44'
К. Заика
7'
К. Промес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сочи - Спартак
88'
Замена
Л. Классен
️️️️
Д. Денисов
Замена
К. Кравцов
️️️️
Жоаозиньо
81'
73'
Замена
П. Мелешин
️️️️
Ш. Николсон
73'
Замена
А. Зиньковский
️️️️
М. Игнатов
Замена
М. Сиссако
️️️️
К. Заика
63'
58'
Замена
Р. Литвинов
️️️️
А. Соболев
ГОЛ! 1:1!
К. Заика
44'
Замена
В. Сарвели
️️️️
Т. Шипунов
41'
37'
Желтая карточка
Д. Хлусевич
11'
Желтая карточка
А. Соболев
7'
ГОЛ! 0:1!
К. Промес
Пас отдал
Д. Денисов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
17
Артем Макарчук
ЛАЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
32
Сергей Терехов
ПЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
27
Кирилл Заика
ПАЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
22
Жоаозиньо
ЦП
20
Тимофей Шипунов
АП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
39
Павел Маслов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
25
Данил Пруцев
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
7
Александр Соболев
ЦФ
11
Шамар Николсон
РФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Сочи
16
Денис Адамов
ВР
35
Сослан Джанаев
ВР
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
7
Даниил Мартовой
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
23
Кирилл Ушатов
АП
6
Амир Батырев
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
1
Антон Шитов
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
32
Леон Классен
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
28
Даниил Зорин
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
11
Павел Мелешин
ЦФ
3-3-2-1-1
12
Заболотный
32
Терехов
45
Миладинович
34
Маргасов
17
Макарчук
15
Цаллагов
27
Заика
4
Юсупов
22
Жоаозиньо
20
Шипунов
77
Мелкадзе
4-2-2-2
57
Селихов
26
Хлусевич
39
Маслов
14
Джикия
97
Денисов
25
Пруцев
47
Зобнин
8
Игнатов
10
Промес
11
Николсон
7
Соболев
27
Заика
5
Сиссако
5
Сиссако
27
Заика
22
Жоаозиньо
5
Кравцов
5
Кравцов
22
Жоаозиньо
20
Шипунов
9
Сарвели
9
Сарвели
20
Шипунов
97
Денисов
32
Классен
32
Классен
97
Денисов
7
Соболев
68
Литвинов
68
Литвинов
7
Соболев
8
Игнатов
77
Зиньковский
77
Зиньковский
8
Игнатов
11
Николсон
11
Мелешин
11
Мелешин
11
Николсон
Остались в запасе
Сочи
Спартак
16
Денис Адамов
ВР
35
Сослан Джанаев
ВР
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
23
Кирилл Ушатов
АП
6
Амир Батырев
АП
7
Даниил Мартовой
ЛВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Александр Точилин
15
Николай Рассказов
ПВ
98
Александр Максименко
ВР
1
Антон Шитов
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
28
Даниил Зорин
АП
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Остались в запасе
16
Денис Адамов
ВР
35
Сослан Джанаев
ВР
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
23
Кирилл Ушатов
АП
6
Амир Батырев
АП
7
Даниил Мартовой
ЛВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Остались в запасе
15
Николай Рассказов
ПВ
98
Александр Максименко
ВР
1
Антон Шитов
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
28
Даниил Зорин
АП
Главный тренер
Александр Точилин
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Статистика матча Сочи - Спартак
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Помощники судьи:
Андрей Образко
Варанцо Петросян
Дополнительные помощники:
VAR – Кирилл Левников; AVAR – Денис Березнов
Резервный судья:
Сергей Цыганок
Инспектор:
Александр Гвардис
Стадион:
Фишт
Где смотреть матч:
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