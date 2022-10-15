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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Оренбург
Динамо - Оренбург: обзор матча 15 октября 2022
Динамо
15.10.2022, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 13 тур
3 : 2
Завершен
Оренбург
11'
С. Паршивлюк
64'
В. Грулев
81'
Р. Фернандес
25'
В. Писарский
52'
В. Писарский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо - Оренбург
ГОЛ! 3:2!
Р. Фернандес
81'
Замена
Д. Лесовой
️️️️
А. Захарян
79'
Желтая карточка
Н. Маричаль
71'
69'
Замена
В. Полуяхтов
️️️️
К. Капленко
68'
Замена
Ю. Ковалев
️️️️
Л. Вера
ГОЛ! 2:2!
В. Грулев
Пас отдал
А. Захарян
64'
Замена
В. Грулев
️️️️
Ф. Смолов
58'
Замена
Я. Гладышев
️️️️
К. Тюкавин
58'
Замена
Д. Макаров
️️️️
М. Нгамале
57'
52'
ГОЛ! 1:2!
В. Писарский
Пас отдал
Б. Мансилья
Желтая карточка
Р. Фернандес
40'
25'
ГОЛ! 1:1!
В. Писарский
Пас отдал
Р. Гойкович
ГОЛ! 1:0!
С. Паршивлюк
Пас отдал
Ф. Смолов
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
23
Арсен Захарян
АП
90
Федор Смолов
ЦФ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
55
Кирилл Капленко
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
10
Габриэль Флорентин
АП
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
76
Илья Купцов
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
77
Денис Макаров
ПВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Оренбург
1
Евгений Гошев
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
26
Химми Марин
ЛВ
18
Николай Титков
ЦП
13
Иван Башич
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
9
Степан Оганесян
ПВ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
4-2-2-2
1
Шунин
2
Даса
6
Фернандес
2
Маричаль
18
Паршивлюк
50
Кутицкий
74
Фомин
13
Нгамале
23
Захарян
70
Тюкавин
90
Смолов
4-1-2-2-1
1
Кеняйкин
15
Эктов
3
Гойкович
3
Сиваков
2
Печенин
8
Аюпов
55
Капленко
32
Вера
10
Флорентин
11
Мансилья
77
Писарский
13
Нгамале
77
Макаров
77
Макаров
13
Нгамале
90
Смолов
27
Грулев
27
Грулев
90
Смолов
23
Захарян
88
Лесовой
88
Лесовой
23
Захарян
70
Тюкавин
91
Гладышев
91
Гладышев
70
Тюкавин
55
Капленко
2
Полуяхтов
2
Полуяхтов
55
Капленко
32
Вера
17
Ковалев
17
Ковалев
32
Вера
Остались в запасе
Динамо
Оренбург
31
Игорь Лещук
ВР
76
Илья Купцов
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
Главный тренер
Славиша Йоканович
26
Химми Марин
ЛВ
1
Евгений Гошев
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
18
Николай Титков
ЦП
13
Иван Башич
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
76
Илья Купцов
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
Остались в запасе
26
Химми Марин
ЛВ
1
Евгений Гошев
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
18
Николай Титков
ЦП
13
Иван Башич
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Динамо - Оренбург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Андрей Веретешкин
Дмитрий Жвакин
Дополнительные помощники:
VAR – Сергей Иванов; AVAR – Александр Богданов
Резервный судья:
Константин Юданов
Инспектор:
Алексей Резников
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
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