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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Урал
Ростов - Урал: обзор матча 14 октября 2022
Ростов
14.10.2022, пятница, 19:30
Россия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 2
Завершен
Урал
26'
Р. Тугарев (П)
17'
Л. Ранджелович
71'
Р. Влут
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ростов - Урал
90'
+7
Замена
А. Герасимов
️️️️
Л. Ранджелович
90'
+6
Желтая карточка
Эмерсон
Желтая карточка
Д. Глебов
90'
+6
90'
+5
Вторая желтая
М. Бевеев
Желтая карточка
К. Щетинин
90'
+4
88'
Желтая карточка
И. Помазун
Замена
А. Нтумба Муамба
️️️️
Д. Терентьев
82'
Замена
Е. Голенков
️️️️
Р. Тугарев
82'
Замена
К. Щетинин
️️️️
А. Миронов
77'
77'
Замена
Л. Гогличидзе
️️️️
Д. Кулаков
71'
ГОЛ! 1:2!
Р. Влут
Пас отдал
Д. Кулаков
Замена
А. Лангович
️️️️
С. Мельников
69'
69'
Замена
Р. Влут
️️️️
А. Юшин
Желтая карточка
А. Миронов
64'
48'
Желтая карточка
М. Бевеев
45'
+3
Желтая карточка
И. Сиссе
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Тугарев
26'
17'
ГОЛ! 0:1!
Л. Ранджелович
Пас отдал
А. Каштанов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
21
Степан Мельников
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
8
Алексей Миронов
ЦП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Урал
1
Илья Помазун
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
7
Александр Юшин
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Ростов
18
Михаил Цулая
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
94
Марат Ковальков
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
69
Егор Голенков
ЦФ
21
Артем Нтумба Муамба
ЦФ
Урал
98
Никита Алексеев
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
94
Илья Быковский
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
20
Рай Влут
ЦФ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Песьяков
45
Сильянов
27
Прохин
55
Осипенко
43
Терентьев
15
Глебов
47
Уткин
8
Миронов
21
Мельников
8
Тугарев
27
Комличенко
4-1-2-2-1
1
Помазун
22
Бевеев
24
Филипенко
25
Эмерсон
15
Кулаков
75
Сиссе
18
Газинский
33
Мишкич
7
Юшин
77
Ранджелович
79
Каштанов
21
Мельников
87
Лангович
87
Лангович
21
Мельников
8
Миронов
10
Щетинин
10
Щетинин
8
Миронов
8
Тугарев
69
Голенков
69
Голенков
8
Тугарев
43
Терентьев
21
Нтумба Муамба
21
Нтумба Муамба
43
Терентьев
15
Кулаков
3
Гогличидзе
3
Гогличидзе
15
Кулаков
77
Ранджелович
93
Герасимов
93
Герасимов
77
Ранджелович
7
Юшин
20
Влут
20
Влут
7
Юшин
Остались в запасе
Ростов
Урал
18
Михаил Цулая
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
94
Марат Ковальков
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
98
Никита Алексеев
ВР
94
Илья Быковский
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
14
Юрий Железнов
ЛВ
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
18
Михаил Цулая
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
94
Марат Ковальков
ЦП
Остались в запасе
98
Никита Алексеев
ВР
94
Илья Быковский
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
14
Юрий Железнов
ЛВ
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Ростов - Урал
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Помощники судьи:
Денис Березнов
Андрей Гурбанов
Дополнительные помощники:
VAR – Павел Кукуян; AVAR – Екатерина Курочкина
Резервный судья:
Константин Аверьянов
Инспектор:
Александр Гончар
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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