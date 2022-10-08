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РПЛ 2026/2027
Сочи - Локомотив
Сочи - Локомотив: обзор матча 08 октября 2022
Сочи
08.10.2022, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 12 тур
4 : 0
Завершен
Локомотив
33'
К. Нобоа
67'
Жоаозиньо
82'
Жоаозиньо
90+2'
В. Сарвели
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сочи - Локомотив
ГОЛ! 4:0!
В. Сарвели
Пас отдал
Т. Маргасов
90'
+2
87'
Замена
Д. Куликов
️️️️
И. Кузьмичев
87'
Замена
М. Мампасси
️️️️
А. Карпукас
Замена
К. Кравцов
️️️️
И. Цаллагов
86'
ГОЛ! 3:0!
Жоаозиньо
Пас отдал
К. Ушатов
82'
Желтая карточка
К. Ушатов
79'
Желтая карточка
С. Терехов
78'
75'
Замена
М. Раконьяц
️️️️
И. Игнатьев
Желтая карточка
В. Дркушич
70'
ГОЛ! 2:0!
Жоаозиньо
Пас отдал
К. Ушатов
67'
Замена
В. Сарвели
️️️️
Л. Джорджевич
58'
Замена
К. Ушатов
️️️️
А. Батырев
46'
46'
Замена
Д. Керк
️️️️
К. Марадишвили
46'
Замена
В. Изидор
️️️️
Ф. Камано
Замена
Жоаозиньо
️️️️
Т. Шипунов
46'
ГОЛ! 1:0!
К. Нобоа
Пас отдал
С. Терехов
33'
Желтая карточка
А. Батырев
27'
19'
Желтая карточка
К. Марадишвили
Желтая карточка
И. Юрганов
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
17
Артем Макарчук
ЛАЗ
6
Амир Батырев
ЦЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
40
Игорь Юрганов
ЦП
20
Тимофей Шипунов
АП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Локомотив
53
Даниил Худяков
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
7
Педро Габриэл
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
93
Артем Карпукас
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
63
Иван Кузьмичев
ЦП
40
Франсуа Камано
ПП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
16
Денис Адамов
ВР
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
7
Даниил Мартовой
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
23
Кирилл Ушатов
АП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Локомотив
1
Гилерме
ВР
16
Андрей Савин
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
23
Марк Мампасси
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
9
Джирано Керк
ПВ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
4-2-2-1-1
35
Джанаев
32
Терехов
6
Батырев
3
Дркушич
34
Маргасов
17
Макарчук
15
Цаллагов
16
Нобоа
40
Юрганов
20
Шипунов
19
Джорджевич
3-2-4-1
53
Худяков
27
Живоглядов
4
Едвай
21
Тикнизян
6
Баринов
93
Карпукас
40
Камано
22
Марадишвили
63
Кузьмичев
7
Педро Габриэл
18
Игнатьев
20
Шипунов
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
20
Шипунов
15
Цаллагов
5
Кравцов
5
Кравцов
15
Цаллагов
6
Батырев
23
Ушатов
23
Ушатов
6
Батырев
19
Джорджевич
9
Сарвели
9
Сарвели
19
Джорджевич
93
Карпукас
23
Мампасси
23
Мампасси
93
Карпукас
63
Кузьмичев
25
Куликов
25
Куликов
63
Кузьмичев
22
Марадишвили
9
Керк
9
Керк
22
Марадишвили
18
Игнатьев
77
Раконьяц
77
Раконьяц
18
Игнатьев
40
Камано
18
Изидор
18
Изидор
40
Камано
Остались в запасе
Сочи
Локомотив
12
Николай Заболотный
ВР
16
Денис Адамов
ВР
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
7
Даниил Мартовой
ЛВ
Главный тренер
Александр Точилин
1
Гилерме
ВР
16
Андрей Савин
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
16
Денис Адамов
ВР
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
7
Даниил Мартовой
ЛВ
Остались в запасе
1
Гилерме
ВР
16
Андрей Савин
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
Главный тренер
Александр Точилин
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Статистика матча Сочи - Локомотив
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Помощники судьи:
Александр Богданов
Алексей Воронцов
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Екатерина Курочкина
Резервный судья:
Сергей Цыганок
Инспектор:
Александр Колобаев
Стадион:
Фишт
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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