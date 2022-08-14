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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Оренбург - Торпедо
Оренбург - Торпедо: обзор матча 14 августа 2022
Оренбург
14.08.2022, воскресенье, 17:30
Россия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Торпедо
31'
Д. Воробьев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оренбург - Торпедо
90'
+1
Желтая карточка
М. Турищев
Замена
Ю. Ковалев
️️️️
Х. Марин
84'
Замена
И. Башич
️️️️
Л. Вера
83'
81'
Замена
Д. Лаптев
️️️️
Х. Эркинов
Желтая карточка
М. Сиваков
70'
Замена
В. Писарский
️️️️
Б. Мансилья
59'
59'
Замена
М. Султонов
️️️️
Д. Караев
Замена
Н. Титков
️️️️
Д. Воробьев
53'
Желтая карточка
Б. Мансилья
52'
49'
Красная карточка
И. Кутепов
46'
Замена
М. Турищев
️️️️
А. Калмыков
46'
Замена
И. Смольников
️️️️
А. Рязанцев
Желтая карточка
В. Полуяхтов
32'
ГОЛ! 1:0!
Д. Воробьев
Пас отдал
Х. Марин
31'
29'
Замена
А. Довбня
️️️️
В. Ботнарь
Желтая карточка
Л. Вера
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
1
Евгений Гошев
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
26
Химми Марин
ЛВ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
32
Лукас Вера
ЦП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
52
Равиль Нетфуллин
ПЗ
35
Иван Енин
ОП
20
Алексей Померко
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
11
Хожимат Эркинов
АП
90
Амур Калмыков
ЦФ
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
22
Александр Павловец
ЦЗ
18
Николай Титков
ЦП
13
Иван Башич
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
7
Батраз Гурциев
ПВ
9
Степан Оганесян
ПВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
27
Диего Акоста
ЦФ
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
8
Игорь Смольников
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
56
Богдан Рейхмен
ЦП
10
Артем Симонян
АП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
90
Максим Турищев
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Гошев
3
Сиваков
4
Хотулев
3
Гойкович
2
Полуяхтов
8
Аюпов
2
Печенин
32
Вера
11
Мансилья
26
Марин
10
Воробьев
4-2-1-1-2
16
Ботнарь
52
Нетфуллин
2
Кутепов
22
Кожемякин
44
Самсонов
35
Енин
20
Померко
7
Рязанцев
11
Эркинов
10
Караев
90
Калмыков
10
Воробьев
18
Титков
18
Титков
10
Воробьев
32
Вера
13
Башич
13
Башич
32
Вера
26
Марин
17
Ковалев
17
Ковалев
26
Марин
11
Мансилья
77
Писарский
77
Писарский
11
Мансилья
16
Ботнарь
56
Довбня
56
Довбня
16
Ботнарь
7
Рязанцев
8
Смольников
8
Смольников
7
Рязанцев
10
Караев
28
Султонов
28
Султонов
10
Караев
90
Калмыков
90
Турищев
90
Турищев
90
Калмыков
11
Эркинов
10
Лаптев
10
Лаптев
11
Эркинов
Остались в запасе
Оренбург
Торпедо
1
Алексей Кеняйкин
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
22
Александр Павловец
ЦЗ
7
Батраз Гурциев
ПВ
9
Степан Оганесян
ПВ
27
Диего Акоста
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
11
Иван Темников
ПЗ
56
Богдан Рейхмен
ЦП
10
Артем Симонян
АП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
22
Александр Павловец
ЦЗ
7
Батраз Гурциев
ПВ
9
Степан Оганесян
ПВ
27
Диего Акоста
ЦФ
Остались в запасе
11
Иван Темников
ПЗ
56
Богдан Рейхмен
ЦП
10
Артем Симонян
АП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Александр Бородюк
Статистика матча Оренбург - Торпедо
4
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Информация о матче
Главный судья:
Артем Любимов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Дмитрий Жвакин
Роман Милюченко
Дополнительные помощники:
VAR – Алексей Сухой; AVAR – Алексей Стипиди
Резервный судья:
Михаил Черемных
Инспектор:
Вячеслав Харламов
Стадион:
Газовик
Где смотреть матч:
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