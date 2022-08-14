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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Сочи
Спартак - Сочи: обзор матча 14 августа 2022
Спартак
14.08.2022, воскресенье, 20:00
Россия. Премьер-лига, 5 тур
3 : 0
Завершен
Сочи
57'
К. Промес
71'
А. Зиньковский
84'
К. Промес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак - Сочи
88'
Желтая карточка
К. Кравцов
Замена
Ш. Николсон
️️️️
А. Соболев
86'
Замена
Н. Чернов
️️️️
Г. Джикия
86'
Замена
Н. Рассказов
️️️️
Д. Денисов
86'
ГОЛ! 3:0!
К. Промес
Пас отдал
Р. Зобнин
84'
Замена
Д. Пруцев
️️️️
К. Мартинс
73'
72'
Замена
К. Кравцов
️️️️
В. Ангбан
ГОЛ! 2:0!
А. Зиньковский
Пас отдал
А. Соболев
71'
Замена
А. Зиньковский
️️️️
М. Игнатов
64'
63'
Замена
Жоаозиньо
️️️️
А. Юсупов
63'
Замена
А. Батырев
️️️️
В. Сарвели
Желтая карточка
А. Соболев
59'
ГОЛ! 1:0!
К. Промес
Пас отдал
М. Игнатов
57'
36'
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
И. Цаллагов
Травма
К. Промес
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
14
Георгий Джикия
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
35
Кристофер Мартинс
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Сочи
16
Денис Адамов
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
32
Сергей Терехов
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ПЗ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
1
Антон Шитов
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
25
Данил Пруцев
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
11
Шамар Николсон
ЦФ
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
7
Даниил Мартовой
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
20
Тимофей Шипунов
АП
6
Амир Батырев
АП
23
Кирилл Ушатов
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
14
Максим Барсов
ЦФ
4-2-1-2-1
57
Селихов
26
Хлусевич
14
Джикия
68
Литвинов
97
Денисов
18
Умяров
35
Мартинс
47
Зобнин
10
Промес
8
Игнатов
7
Соболев
3-2-3-2
16
Адамов
26
Мещанинов
3
Дркушич
32
Терехов
15
Цаллагов
17
Макарчук
16
Нобоа
7
Ангбан
4
Юсупов
9
Сарвели
77
Мелкадзе
97
Денисов
15
Рассказов
15
Рассказов
97
Денисов
14
Джикия
23
Чернов
23
Чернов
14
Джикия
35
Мартинс
25
Пруцев
25
Пруцев
35
Мартинс
8
Игнатов
77
Зиньковский
77
Зиньковский
8
Игнатов
7
Соболев
11
Николсон
11
Николсон
7
Соболев
4
Юсупов
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
4
Юсупов
7
Ангбан
5
Кравцов
5
Кравцов
7
Ангбан
9
Сарвели
6
Батырев
6
Батырев
9
Сарвели
15
Цаллагов
18
Бурмистров
18
Бурмистров
15
Цаллагов
Остались в запасе
Спартак
Сочи
98
Александр Максименко
ВР
1
Антон Шитов
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
35
Сослан Джанаев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
20
Тимофей Шипунов
АП
23
Кирилл Ушатов
АП
7
Даниил Мартовой
ЛВ
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Остались в запасе
98
Александр Максименко
ВР
1
Антон Шитов
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
Остались в запасе
35
Сослан Джанаев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
20
Тимофей Шипунов
АП
23
Кирилл Ушатов
АП
7
Даниил Мартовой
ЛВ
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Главный тренер
Александр Точилин
Статистика матча Спартак - Сочи
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
Максим Ковалев
Александр Богданов
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Турбин; AVAR – Алексей Лунев
Резервный судья:
Анастасия Пустовойтова
Инспектор:
Юрий Чеботарев
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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