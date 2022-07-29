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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Краснодар
Урал - Краснодар: обзор матча 29 июля 2022
Урал
29.07.2022, пятница, 18:00
Россия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 3
Завершен
Краснодар
90+1'
А. Каштанов
28'
С. Бородин
59'
Э. Сперцян (П)
74'
Э. Сперцян (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Урал - Краснодар
ГОЛ! 1:3!
А. Каштанов
90'
+1
88'
Замена
Р. Халназаров
️️️️
А. Ионов
86'
Замена
Д. Кокоев
️️️️
Э. Сперцян
Замена
Ю. Железнов
️️️️
О. Шатов
82'
81'
Замена
В. Самко
️️️️
М. Баньяц
74'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Э. Сперцян
Желтая карточка
Д. Мишкич
67'
65'
Замена
Д. Кратков
️️️️
В. Якимов
Замена
О. Шатов
️️️️
А. Герасимов
64'
59'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Э. Сперцян
Желтая карточка
А. Герасимов
58'
51'
Желтая карточка
В. Якимов
Желтая карточка
И. Коновалов
33'
28'
ГОЛ! 0:1!
С. Бородин
Пас отдал
Э. Сперцян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
1
Илья Помазун
ВР
94
Илья Быковский
ЛЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
7
Михайло Баньяц
ЦП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
2
Ираклий Манелов
ПВ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Урал
31
Дмитрий Ландаков
ВР
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
92
Роман Емельянов
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
70
Владислав Самко
ЛВ
88
Дмитрий Кратков
ОП
17
Давид Кокоев
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
4-1-3-1-1
1
Помазун
94
Быковский
63
Кузьмичев
25
Эмерсон
93
Герасимов
6
Сунгатулин
5
Егорычев
17
Коновалов
33
Мишкич
10
Бикфалви
79
Каштанов
4-1-1-3-1
39
Сафонов
82
Волков
4
Бородин
4
Литвинов
2
Рамирес
23
Якимов
7
Баньяц
2
Манелов
8
Сперцян
11
Ионов
93
Сулейманов
93
Герасимов
27
Шатов
27
Шатов
93
Герасимов
Шатов
14
Железнов
14
Железнов
Шатов
23
Якимов
88
Кратков
88
Кратков
23
Якимов
8
Сперцян
17
Кокоев
17
Кокоев
8
Сперцян
11
Ионов
20
Халназаров
20
Халназаров
11
Ионов
7
Баньяц
70
Самко
70
Самко
7
Баньяц
Остались в запасе
Урал
Краснодар
31
Дмитрий Ландаков
ВР
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
Главный тренер
Игорь Шалимов
44
Олег Исаенко
ЛЗ
1
Станислав Агкацев
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
31
Дмитрий Ландаков
ВР
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
Остались в запасе
44
Олег Исаенко
ЛЗ
1
Станислав Агкацев
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
Главный тренер
Игорь Шалимов
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Урал - Краснодар
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Помощники судьи:
Дмитрий Мосякин
Константин Шаламберидзе
Дополнительные помощники:
VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Екатерина Курочкина
Резервный судья:
Антон Фролов
Инспектор:
Сергей Зуев
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
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