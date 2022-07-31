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Крылья Советов - Торпедо
Крылья Советов - Торпедо: обзор матча 31 июля 2022
Крылья Советов
31.07.2022, воскресенье, 17:30
Россия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Торпедо
68'
В. Шитов
20'
Д. Караев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крылья Советов - Торпедо
Замена
Р. Евгеньев
️️️️
Р. Ежов
90'
+3
90'
Желтая карточка
И. Темников
88'
Замена
И. Лебеденко
️️️️
И. Енин
Замена
Д. Липовой
️️️️
М. Витюгов
87'
83'
Желтая карточка
И. Енин
ГОЛ! 1:1!
В. Шитов
68'
64'
Замена
И. Темников
️️️️
Д. Караев
63'
Замена
Х. Эркинов
️️️️
М. Султонов
Замена
В. Шитов
️️️️
А. Соколов
62'
Замена
В. Хубулов
️️️️
Д. Цыпченко
62'
58'
Замена
М. Турищев
️️️️
А. Калмыков
57'
Замена
Б. Рейхмен
️️️️
А. Рязанцев
34'
Желтая карточка
А. Самсонов
20'
ГОЛ! 0:1!
Д. Караев
Пас отдал
А. Самсонов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
8
Максим Витюгов
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
18
Артем Соколов
АП
29
Роман Ежов
ПВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
35
Иван Енин
ОП
20
Алексей Померко
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
10
Давид Караев
ЦФ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
72
Владислав Тепляков
ПЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
11
Хожимат Эркинов
ЛВ
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
56
Богдан Рейхмен
ЦП
90
Максим Турищев
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Ломаев
4
Горшков
95
Гапонов
3
Солдатенков
23
Бейл
8
Витюгов
8
Коваленко
18
Соколов
29
Ежов
10
Цыпченко
10
Глушенков
3-2-2-1-2
16
Ботнарь
8
Смольников
22
Кожемякин
44
Самсонов
35
Енин
20
Померко
52
Нетфуллин
7
Рязанцев
28
Султонов
90
Калмыков
10
Караев
8
Витюгов
9
Липовой
9
Липовой
8
Витюгов
29
Ежов
4
Евгеньев
4
Евгеньев
29
Ежов
10
Цыпченко
8
Хубулов
8
Хубулов
10
Цыпченко
18
Соколов
73
Шитов
73
Шитов
18
Соколов
10
Караев
11
Темников
11
Темников
10
Караев
7
Рязанцев
56
Рейхмен
56
Рейхмен
7
Рязанцев
28
Султонов
11
Эркинов
11
Эркинов
28
Султонов
90
Калмыков
90
Турищев
90
Турищев
90
Калмыков
35
Енин
10
Лебеденко
10
Лебеденко
35
Енин
Остались в запасе
Крылья Советов
Торпедо
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
72
Владислав Тепляков
ПЗ
Главный тренер
Игорь Осинькин
56
Александр Довбня
ВР
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
Главный тренер
Александр Бородюк
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
72
Владислав Тепляков
ПЗ
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Александр Бородюк
Статистика матча Крылья Советов - Торпедо
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Владимир Миневич
Игорь Князев
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Турбин; AVAR – Андрей Веретешкин
Резервный судья:
Ранэль Зияков
Инспектор:
Геннадий Куличенков
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
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