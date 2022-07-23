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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Сочи
ЦСКА - Сочи: обзор матча 23 июля 2022
ЦСКА
23.07.2022, суббота, 15:00
Россия. Премьер-лига, 2 тур
3 : 0
Завершен
Сочи
36'
Х. Медина
56'
Х. Карраскаль
90+3'
Х. Медина
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЦСКА - Сочи
ГОЛ! 3:0!
Х. Медина
Пас отдал
В. Яковлев
90'
+3
Замена
В. Яковлев
️️️️
Х. Карраскаль
90'
83'
Замена
А. Мещанинов
️️️️
В. Дркушич
Замена
Н. Ермаков
️️️️
К. Кучаев
77'
71'
Замена
К. Ушатов
️️️️
В. Сарвели
71'
Замена
К. Нобоа
️️️️
Н. Бурмистров
Замена
А. Заболотный
️️️️
Ф. Чалов
63'
ГОЛ! 2:0!
Х. Карраскаль
Пас отдал
И. Акинфеев
56'
46'
Замена
Жоаозиньо
️️️️
Г. Мелкадзе
ГОЛ! 1:0!
Х. Медина
Пас отдал
Х. Карраскаль
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
18
Константин Кучаев
АП
10
Иван Обляков
АП
15
Хорхе Карраскаль
АП
28
Хесус Медина
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Сочи
16
Денис Адамов
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
17
Артем Макарчук
ПЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
18
Никита Бурмистров
АП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
12
Максим Елеев
ПЗ
19
Никита Ермаков
АП
10
Эдуард Багринцев
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
3-1-3-3
35
Акинфеев
14
Набабкин
78
Дивеев
22
Гайич
16
Мухин
10
Обляков
15
Карраскаль
28
Медина
63
Чалов
18
Кучаев
19
Зайнутдинов
4-1-2-1-2
16
Адамов
17
Макарчук
40
Юрганов
3
Дркушич
32
Терехов
15
Цаллагов
7
Ангбан
4
Юсупов
18
Бурмистров
9
Сарвели
77
Мелкадзе
18
Кучаев
19
Ермаков
19
Ермаков
18
Кучаев
63
Чалов
91
Заболотный
91
Заболотный
63
Чалов
15
Карраскаль
14
Яковлев
14
Яковлев
15
Карраскаль
9
Сарвели
23
Ушатов
23
Ушатов
9
Сарвели
3
Дркушич
26
Мещанинов
26
Мещанинов
3
Дркушич
77
Мелкадзе
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
77
Мелкадзе
18
Бурмистров
16
Нобоа
16
Нобоа
18
Бурмистров
Остались в запасе
ЦСКА
Сочи
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
12
Максим Елеев
ПЗ
10
Эдуард Багринцев
ПВ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
35
Сослан Джанаев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
12
Максим Елеев
ПЗ
10
Эдуард Багринцев
ПВ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Остались в запасе
35
Сослан Джанаев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Вадим Гаранин
Статистика матча ЦСКА - Сочи
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Помощники судьи:
Максим Гаврилин
Максим Ковалев
Дополнительные помощники:
VAR – Василий Казарцев; AVAR – Алексей Воронцов
Резервный судья:
Алексей Лапатухин
Инспектор:
Вячеслав Харламов
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
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