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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бохум - Боруссия Д
Бохум - Боруссия Д: обзор матча 28 апреля 2023
Бохум
28.04.2023, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Боруссия Д
5'
А. Лосилла
7'
К. Адейеми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бохум - Боруссия Д
88'
Замена
А. Модест
️️️️
Ю. Рюэрсон
88'
Замена
М. Вольф
️️️️
Д. Мален
Замена
П. Кунде
️️️️
П. Остерхаге
85'
Замена
К. Стафилидис
️️️️
Д. Соарес
85'
81'
Замена
Д. Рейна
️️️️
К. Адейеми
Замена
С. Цоллер
️️️️
Т. Асано
78'
Замена
С. Джанко
️️️️
К. Гамбоа
78'
73'
Замена
М. Ройс
️️️️
Ю. Брандт
73'
Замена
Ю. Мукоко
️️️️
С. Аллер
Замена
М. Брошински
️️️️
Ф. Хофманн
70'
43'
Желтая карточка
С. Аллер
43'
Желтая карточка
К. Адейеми
Желтая карточка
Д. Соарес
30'
7'
ГОЛ! 1:1!
К. Адейеми
Пас отдал
С. Аллер
ГОЛ! 1:0!
А. Лосилла
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
8
Антони Лосилла
ОП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
29
Такума Асано
ПВ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
5
Джуд Беллингем
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Бохум
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
25
Пьер Кунде
ЦП
9
Мориц Брошински
ЦФ
6
Симон Цоллер
ЦФ
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
27
Мариус Вольф
ПЗ
6
Антониос Пападопулос
ОП
6
Салих Озкан
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
18
Марко Ройс
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Риман
3
Соарес
18
Ордец
15
Машович
2
Гамбоа
8
Лосилла
6
Остерхаге
18
Антви-Адджей
7
Штегер
29
Асано
33
Хофманн
4-1-1-2-2
1
Кобель
26
Рюэрсон
25
Зюле
15
Хуммельс
22
Геррейру
23
Джан
5
Беллингем
8
Брандт
14
Адейеми
14
Мален
22
Аллер
3
Соарес
3
Стафилидис
3
Стафилидис
3
Соарес
2
Гамбоа
17
Джанко
17
Джанко
2
Гамбоа
6
Остерхаге
25
Кунде
25
Кунде
6
Остерхаге
33
Хофманн
9
Брошински
9
Брошински
33
Хофманн
29
Асано
6
Цоллер
6
Цоллер
29
Асано
14
Мален
27
Вольф
27
Вольф
14
Мален
14
Адейеми
10
Рейна
10
Рейна
14
Адейеми
8
Брандт
18
Ройс
18
Ройс
8
Брандт
22
Аллер
14
Мукоко
14
Мукоко
22
Аллер
26
Рюэрсон
27
Модест
27
Модест
26
Рюэрсон
Остались в запасе
Бохум
Боруссия Д
21
Михаэль Эссер
ВР
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
Главный тренер
Томас Летш
33
Александер Майер
ВР
6
Антониос Пападопулос
ОП
6
Салих Озкан
ЦП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
21
Михаэль Эссер
ВР
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
6
Антониос Пападопулос
ОП
6
Салих Озкан
ЦП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
Главный тренер
Томас Летш
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Бохум - Боруссия Д
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
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