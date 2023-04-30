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Страсбур - Лион

30.04.2023, Воскресенье, 00:00 мск Франция. Лига 1, 33 тур Страсбур - Лион
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Франция. Лига 1 (2022/2023)
19 тур
14 января, суббота 23:00 Лион 1:2 Страсбур
Франция. Лига 1 (2021/2022)
31 тур
10 апреля, воскресенье 20:00 Страсбур 1:1 Лион
5 тур
12 сентября, воскресенье 21:45 Лион 3:1 Страсбур
Франция. Лига 1 (2020/2021)
24 тур
6 февраля, суббота 21:00 Лион 3:0 Страсбур
7 тур
18 октября, воскресенье 14:00 Страсбур 2:3 Лион
Франция. Лига 1 (2019/2020)
25 тур
16 февраля, воскресенье 17:00 Лион 1:1 Страсбур
15 тур
30 ноября, суббота 19:30 Страсбур 1:2 Лион
Франция. Лига 1 (2018/2019)
28 тур
9 марта, суббота 19:00 Страсбур 2:2 Лион
3 тур
24 августа, пятница 21:45 Лион 2:0 Страсбур
Франция. Кубок лиги (2018/2019)
1/4 финала
8 января, вторник 23:00 Лион 1:2 Страсбур
Франция. Лига 1 (2017/2018)
37 тур
12 мая, суббота 22:00 Страсбур 3:2 Лион
1 тур
5 августа, суббота 21:00 Лион 4:0 Страсбур
Франция. Кубок (2009/2010)
1/32 финала
9 января, суббота 22:45 Страсбур 1:3 Лион
Франция. Лига 1 (2007/2008)
34 тур
19 апреля, суббота 22:00 Страсбур 1:2 Лион
16 тур
2 декабря, воскресенье 22:55 Лион 5:0 Страсбур
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 27 21 3 3 68:26 +42 66
2. Марсель 27 17 5 5 51:27 +24 56
3. Ланс 27 15 9 3 44:21 +23 54
4. Монако 27 15 6 6 55:37 +18 51
5. Ренн 27 14 5 8 45:29 +16 47
6. Лилль 27 13 7 7 49:36 +13 46
7. Ницца 27 11 10 6 36:24 +12 43
8. Реймс 27 10 13 4 35:26 +9 43
9. Лорьян 27 12 7 8 40:36 +4 43
10. Лион 27 11 7 9 42:31 +11 40
11. Тулуза 27 10 5 12 43:46 -3 35
12. Клермон 27 9 7 11 26:38 -12 34
13. Монпелье 27 10 3 14 42:46 -4 33
14. Нант 27 6 11 10 29:36 -7 29
15. Страсбур 27 4 11 12 32:46 -14 23
16. Брест 27 5 8 14 28:44 -16 23
17. Осер 27 5 8 14 23:49 -26 23
18. Аяччо 27 6 3 18 20:48 -28 21
19. Труа 27 4 8 15 36:59 -23 20
20. Анжер 27 2 4 21 21:60 -39 10
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