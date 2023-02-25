Введите ваш ник на сайте

Анжер - Лион

25.02.2023, Суббота, 19:00 мск Франция. Лига 1, 25 тур Анжер - Лион
Франция. Лига 1 (2022/2023)
6 тур
3 сентября, суббота 20:00 Лион 5:0 Анжер
Франция. Лига 1 (2021/2022)
30 тур
3 апреля, воскресенье 18:05 Лион 3:2 Анжер
2 тур
15 августа, воскресенье 14:00 Анжер 3:0 Лион
Франция. Лига 1 (2020/2021)
32 тур
11 апреля, воскресенье 22:00 Лион 3:0 Анжер
11 тур
22 ноября, воскресенье 19:00 Анжер 0:1 Лион
Франция. Лига 1 (2019/2020)
2 тур
16 августа, пятница 21:45 Лион 6:0 Анжер
Франция. Лига 1 (2018/2019)
33 тур
19 апреля, пятница 21:45 Лион 2:1 Анжер
11 тур
27 октября, суббота 18:00 Анжер 1:2 Лион
Франция. Лига 1 (2017/2018)
20 тур
14 января, воскресенье 19:00 Лион 1:1 Анжер
8 тур
1 октября, воскресенье 18:00 Анжер 3:3 Лион
Франция. Лига 1 (2016/2017)
35 тур
28 апреля, пятница 21:45 Анжер 1:2 Лион
19 тур
21 декабря, среда 22:50 Лион 2:0 Анжер
Франция. Лига 1 (2015/2016)
25 тур
6 февраля, суббота 19:00 Анжер 0:3 Лион
17 тур
5 декабря, суббота 19:00 Лион 0:2 Анжер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 27 21 3 3 68:26 +42 66
2. Марсель 27 17 5 5 51:27 +24 56
3. Ланс 27 15 9 3 44:21 +23 54
4. Монако 27 15 6 6 55:37 +18 51
5. Ренн 27 14 5 8 45:29 +16 47
6. Лилль 27 13 7 7 49:36 +13 46
7. Ницца 27 11 10 6 36:24 +12 43
8. Реймс 27 10 13 4 35:26 +9 43
9. Лорьян 27 12 7 8 40:36 +4 43
10. Лион 27 11 7 9 42:31 +11 40
11. Тулуза 27 10 5 12 43:46 -3 35
12. Клермон 27 9 7 11 26:38 -12 34
13. Монпелье 27 10 3 14 42:46 -4 33
14. Нант 27 6 11 10 29:36 -7 29
15. Страсбур 27 4 11 12 32:46 -14 23
16. Брест 27 5 8 14 28:44 -16 23
17. Осер 27 5 8 14 23:49 -26 23
18. Аяччо 27 6 3 18 20:48 -28 21
19. Труа 27 4 8 15 36:59 -23 20
20. Анжер 27 2 4 21 21:60 -39 10
...
  • Читайте нас: 