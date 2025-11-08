Введите ваш ник на сайте
«Анжер» – «Осер»: прогноз и ставки на матч 9 ноября 2025 с коэффициентом 2.6

08 ноября 2025 10:02
Анжер - Осер
09 нояб. 2025, воскресенье 19:15 | Франция. Лига 1, 12 тур
Перейти в онлайн матча
2.60
Победа «Анжера»
Сделать ставку

9 ноября на стадионе «Раймон Копа» пройдет матч 12 тура французской Лиги 1 между «Анжером» и «Осером». Обе команды находятся в нижней части таблицы и нуждаются в очках, чтобы улучшить положение.

«Анжер»

Команда набрала 10 очков после 11 туров и занимает 14-е место. В прошлом туре «Анжер» уступил «Лиллю» (0:1), хотя показал организованную игру в обороне и создал несколько шансов у чужих ворот. В целом «Анжер» не отличается стабильностью: за последние пять матчей только одна победа при двух ничьих и двух поражениях. Проблемы начинаются при игре против команд, активно использующих фланги – в этих зонах «Анжер» часто допускает ошибки. За пять последних встреч команда забила 5 мячей и пропустила 9. При этом в домашних матчах она выглядит увереннее, где не проигрывает в 8 из 10 последних встреч. Лидером остаeтся Сидики Шериф (3 гола в 11 играх), на котором строится большинство атак через центр.

«Осер»

Гости проводят неудачный сезон: после 11 туров у команды всего 7 очков и 18-е место. Три поражения подряд – от «Гавра», «Страсбура» и «Марселя» – только усилили кризис. При этом в атаке «Осер» не безнадeжен: в трeх последних матчах команда забивала, а Лассине Синайоко остаeтся ключевой фигурой впереди с 3 голами. Основная проблема – оборона, которая пропускает в шести турах подряд (9 голов за 5 игр). На выезде ситуация ещe хуже: «Осер» часто теряет концентрацию и уступает контроль над мячом. Команда старается играть вертикально, но теряет мяч при переходе в атаку, что делает еe уязвимой к быстрым контратакам.

Факты о командах

«Анжер»

  • 14-е место, 10 очков
  • Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей дома
  • Забивает в среднем 1.00 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1.80 гола за игру

«Осер»

  • 18-е место, 7 очков
  • Три поражения подряд
  • Забивает в среднем 0.60 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1.80 гола за игру

Личные встречи
25% (2)
38% (3)
38% (3)
9
Забитых мячей
9
1.13
В среднем за матч
1.13
2:0
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  2:0
Самая крупная ничья:  2:2
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
2 : 0
09.11.2025
Осер
Франция. Лига 1, 18 тур
Анжер
2 : 0
19.01.2025
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
1 : 0
24.11.2024
Анжер
Франция. Лига 2, 24 тур
Осер
1 : 0
10.02.2024
Анжер
Франция. Лига 2, 3 тур
Анжер
2 : 2
19.08.2023
Осер
Франция. Лига 1, 23 тур
Анжер
1 : 1
12.02.2023
Осер
Франция. Лига 1, 2 тур
Осер
2 : 2
14.08.2022
Анжер
Франция. Кубок лиги, 1/16 финала
Осер
2 : 0
25.09.2012
Анжер
Показать все

Прогноз на матч «Анжер» – «Осер»

Обе команды нестабильны, но «Анжер» выглядит предпочтительнее за счeт более надeжной игры дома. «Осер» допускает слишком много ошибок в обороне и слабо реагирует на быстрые передачи соперников. Хозяева, напротив, в родных стенах действуют собраннее и редко уходят без забитого мяча. В этой встрече ожидается осторожное начало с постепенным давлением «Анжера». Вероятнее всего, хозяева смогут реализовать свои моменты и минимально победить, но «Осер» тоже способен отметиться голом при контратаках.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Анжера» – коэффициент 2.6
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.90

2.60
Победа «Анжера»
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Франция. Лига 1 Осер Анжер
