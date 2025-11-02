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  • «Лилль» – «Анжер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2025

«Лилль» – «Анжер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2025

2 ноября 2025, 18:05
Лилль
02.11.2025, воскресенье, 19:15
Франция. Лига 1, 11 тур
1 : 0
Завершен
Анжер
45+2' Ф. Коррея
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Берке Эзер
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
21
Бенжамин Андре
(К) ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
32
Айюб Буадди
АП
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЦФ
20
Фелиш Коррея
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Анжер
12
Эрве Коффи
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
3
Жак Экоми
ЛЗ
4
Усман Камара
ЦЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ПЗ
2
Карлан Аркю
ПЗ
49
Сидики Шериф
ЛВ
6
Луи Мутон
ОП
93
Харис Белькебла
(К) ЦП
8
Химад Абделли
АП
10
Амин Сбаи
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Лилль
16
Арно Бодар
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
35
Сориба Диауне
ЛВ
17
Нгал'айель Мукау
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
8
Уго Рагубер
ЦП
29
Хамза Игамане
ЦФ
Анжер
16
Мельвен Зинга
ВР
29
Флоран Анен
ЛЗ
29
Мариус Куркуль
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
14
Яссин Белхдим
ЦП
11
Аруна Джибирин
ЦФ
9
Проспер Питер
ЦФ
29
Ланрой Машин
ЦФ
4-2-1-3
1
Эзер
24
Вердонк
99
Мбемба
2
Манди
12
Менье
21
Андре
10
Харальдссон
32
Буадди
9
Жиру
20
Коррея
20
Фернандес-Пардо
3-3-1-2-1
12
Коффи
27
Рао-Лисоа
21
Лефор
4
Камара
2
Аркю
6
Мутон
3
Экоми
93
Белькебла
8
Абделли
49
Шериф
10
Сбаи
20
Коррея
17
Мукау
17
Мукау
20
Коррея
10
Харальдссон
6
Бенталеб
6
Бенталеб
10
Харальдссон
20
Фернандес-Пардо
11
Сахрауи
11
Сахрауи
20
Фернандес-Пардо
9
Жиру
29
Игамане
29
Игамане
9
Жиру
6
Мутон
29
Куркуль
29
Куркуль
6
Мутон
27
Рао-Лисоа
14
Белхдим
14
Белхдим
27
Рао-Лисоа
10
Сбаи
11
Джибирин
11
Джибирин
10
Сбаи
49
Шериф
9
Питер
9
Питер
49
Шериф
93
Белькебла
29
Машин
29
Машин
93
Белькебла
Остались в запасе
Лилль
Анжер
16
Арно Бодар
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
8
Уго Рагубер
ЦП
35
Сориба Диауне
ЛВ
Главный тренер
Бруно Женезио
16
Мельвен Зинга
ВР
29
Флоран Анен
ЛЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
Главный тренер
Александр Дюже
Остались в запасе
16
Арно Бодар
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
8
Уго Рагубер
ЦП
35
Сориба Диауне
ЛВ
Остались в запасе
16
Мельвен Зинга
ВР
29
Флоран Анен
ЛЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Александр Дюже
Статистика матча Лилль - Анжер
1
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
9
2
Нарушения
10
10
Офсайды
1
3
Количество передач
543
472
Сейвы
1
2
Точность передач %
85
84
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
11
2
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
2.13
0.36
xGP (предотвращенные голы)
0.17
0.17

Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «Анжера», 11-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября в 19:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль» – «Анжер»

«Лилль» – «Анжер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Анжер Лилль
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