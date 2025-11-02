02.11.2025, воскресенье, 19:15
Франция. Лига 1, 11 тур
Франция. Лига 1, 11 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Лилль
Лилль
4-2-1-3
1
Эзер
24
Вердонк
99
Мбемба
2
Манди
12
Менье
21
Андре
10
Харальдссон
32
Буадди
9
Жиру
20
Коррея
20
Фернандес-Пардо
3-3-1-2-1
12
Коффи
27
Рао-Лисоа
21
Лефор
4
Камара
2
Аркю
6
Мутон
3
Экоми
93
Белькебла
8
Абделли
49
Шериф
10
Сбаи
20
Коррея
17
Мукау
17
Мукау
20
Коррея
10
Харальдссон
6
Бенталеб
6
Бенталеб
10
Харальдссон
20
Фернандес-Пардо
11
Сахрауи
11
Сахрауи
20
Фернандес-Пардо
9
Жиру
29
Игамане
29
Игамане
9
Жиру
6
Мутон
29
Куркуль
29
Куркуль
6
Мутон
27
Рао-Лисоа
14
Белхдим
14
Белхдим
27
Рао-Лисоа
10
Сбаи
11
Джибирин
11
Джибирин
10
Сбаи
49
Шериф
9
Питер
9
Питер
49
Шериф
93
Белькебла
29
Машин
29
Машин
93
Белькебла
Остались в запасе
Лилль
Анжер
16
Арно Бодар
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
8
Уго Рагубер
ЦП
35
Сориба Диауне
ЛВ
Главный тренер
Бруно Женезио
16
Мельвен Зинга
ВР
29
Флоран Анен
ЛЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
Главный тренер
Александр Дюже
Остались в запасе
16
Арно Бодар
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
8
Уго Рагубер
ЦП
35
Сориба Диауне
ЛВ
Остались в запасе
16
Мельвен Зинга
ВР
29
Флоран Анен
ЛЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Александр Дюже
Статистика матча Лилль - Анжер
1
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
9
2
Нарушения
10
10
Офсайды
1
3
Количество передач
543
472
Сейвы
1
2
Точность передач %
85
84
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
11
2
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
2.13
0.36
xGP (предотвращенные голы)
0.17
0.17
Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «Анжера», 11-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября в 19:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль» – «Анжер»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»