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Ницца - Монпелье

11.01.2023, Среда, 23:00 мск Франция. Лига 1, 18 тур Ницца - Монпелье
Франция. Лига 1 (2021/2022)
28 тур
12 марта, суббота 19:00 Монпелье 0:0 Ницца
13 тур
7 ноября, воскресенье 19:00 Ницца 0:1 Монпелье
Франция. Лига 1 (2020/2021)
34 тур
25 апреля, воскресенье 14:00 Ницца 3:1 Монпелье
3 тур
12 сентября, суббота 18:00 Монпелье 3:1 Ницца
Франция. Лига 1 (2019/2020)
5 тур
14 сентября, суббота 21:00 Монпелье 2:1 Ницца
Франция. Лига 1 (2018/2019)
31 тур
7 апреля, воскресенье 18:00 Ницца 1:0 Монпелье
6 тур
22 сентября, суббота 21:00 Монпелье 1:0 Ницца
Франция. Лига 1 (2017/2018)
34 тур
22 апреля, воскресенье 16:00 Ницца 1:0 Монпелье
9 тур
15 октября, воскресенье 18:00 Монпелье 2:0 Ницца
Франция. Лига 1 (2016/2017)
27 тур
24 февраля, пятница 22:45 Ницца 2:1 Монпелье
5 тур
18 сентября, воскресенье 16:00 Монпелье 1:1 Ницца
Франция. Лига 1 (2015/2016)
30 тур
12 марта, суббота 22:00 Монпелье 0:2 Ницца
19 тур
18 декабря, пятница 22:30 Ницца 1:0 Монпелье
Франция. Лига 1 (2014/2015)
27 тур
1 марта, воскресенье 19:00 Монпелье 2:1 Ницца
9 тур
4 октября, суббота 22:00 Ницца 1:1 Монпелье
Франция. Лига 1 (2013/2014)
22 тур
25 января, суббота 23:00 Монпелье 3:1 Ницца
4 тур
1 сентября, воскресенье 19:00 Ницца 2:2 Монпелье
Франция. Лига 1 (2012/2013)
28 тур
10 марта, воскресенье 17:00 Ницца 2:0 Монпелье
10 тур
27 октября, суббота 22:00 Монпелье 3:1 Ницца
Франция. Кубок лиги (2012/2013)
1/4 финала
28 ноября, среда 20:00 Монпелье 3:2 Ницца
Франция. Лига 1 (2011/2012)
21 тур
28 января, суббота 22:00 Ницца 0:1 Монпелье
5 тур
11 сентября, воскресенье 19:00 Монпелье 1:0 Ницца
Франция. Лига 1 (2010/2011)
30 тур
10 апреля, воскресенье 19:00 Монпелье 1:1 Ницца
14 тур
20 ноября, суббота 23:00 Ницца 0:1 Монпелье
Франция. Лига 1 (2009/2010)
20 тур
16 января, суббота 23:00 Монпелье 1:0 Ницца
4 тур
29 августа, суббота 21:00 Ницца 0:3 Монпелье
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 27 21 3 3 68:26 +42 66
2. Марсель 27 17 5 5 51:27 +24 56
3. Ланс 27 15 9 3 44:21 +23 54
4. Монако 27 15 6 6 55:37 +18 51
5. Ренн 27 14 5 8 45:29 +16 47
6. Лилль 27 13 7 7 49:36 +13 46
7. Ницца 27 11 10 6 36:24 +12 43
8. Реймс 27 10 13 4 35:26 +9 43
9. Лорьян 27 12 7 8 40:36 +4 43
10. Лион 27 11 7 9 42:31 +11 40
11. Тулуза 27 10 5 12 43:46 -3 35
12. Клермон 27 9 7 11 26:38 -12 34
13. Монпелье 27 10 3 14 42:46 -4 33
14. Нант 27 6 11 10 29:36 -7 29
15. Страсбур 27 4 11 12 32:46 -14 23
16. Брест 27 5 8 14 28:44 -16 23
17. Осер 27 5 8 14 23:49 -26 23
18. Аяччо 27 6 3 18 20:48 -28 21
19. Труа 27 4 8 15 36:59 -23 20
20. Анжер 27 2 4 21 21:60 -39 10
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