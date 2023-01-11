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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Монпелье
Ницца - Монпелье: обзор матча 11 января 2023
Ницца
11.01.2023, среда, 23:00
Франция. Лига 1, 18 тур
6 : 1
Завершен
Монпелье
15'
Н. Пепе
35'
К. Тюрам
56'
Н. Пепе
75'
Б. Браими
82'
Р. Баркли
85'
Р. Баркли
80'
Т. Саванье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ницца - Монпелье
ГОЛ! 6:1!
Р. Баркли
Пас отдал
А. Делор
85'
ГОЛ! 5:1!
Р. Баркли
Пас отдал
Б. Буанани
82'
80'
ГОЛ! 4:1!
Т. Саванье
Замена
П. Росарио
️️️️
К. Тюрам
78'
ГОЛ! 4:0!
Б. Браими
Пас отдал
Г. Лаборд
75'
74'
Замена
М. Сахо
️️️️
М. Эстеве
Замена
А. Делор
️️️️
С. Диоп
67'
Замена
Б. Буанани
️️️️
Н. Пепе
67'
Замена
Р. Баркли
️️️️
А. Рэмзи
67'
Желтая карточка
Н. Пепе
63'
63'
Желтая карточка
В. Хазри
61'
Замена
В. Жермен
️️️️
С. Мавидиди
61'
Замена
В. Хазри
️️️️
Л. Леруа
ГОЛ! 3:0!
Н. Пепе
Пас отдал
А. Рэмзи
56'
46'
Замена
А. Норден
️️️️
Б. Макуана
Замена
М. Лемина
️️️️
Х. Будауи
43'
ГОЛ! 2:0!
К. Тюрам
Пас отдал
Данте
35'
ГОЛ! 1:0!
Н. Пепе
Пас отдал
К. Тюрам
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Каспер Шмейхель
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
26
Мельвен Бар
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
19
Николя Пепе
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Монпелье
1
Йонас Омлин
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
10
Тежи Саванье
ЦП
27
Лео Леруа
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
3
Максим Эстеве
ЦП
2
Бени Макуана
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
Ницца
77
Тедди Булхенди
ВР
33
Антуан Менди
ПЗ
7
Билал Браими
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
13
Пабло Росарио
ОП
6
Алексис Бека-Бека
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
26
Бадредин Буанани
ПВ
9
Анди Делор
ЦФ
Монпелье
21
Бингуру Камара
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
70
Арно Норден
ЛВ
13
Жорис Шотар
ОП
8
Халил Фаяд
ЦП
10
Вахби Хазри
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Шмейхель
26
Бар
4
Данте
20
Тодибо
3
Лотомба
19
Тюрам
6
Будауи
21
Рэмзи
10
Диоп
9
Лаборд
19
Пепе
3-4-3
1
Омлин
77
Сако
6
Жульен
27
Мауасса
27
Леруа
4
Ферри
3
Эстеве
10
Саванье
11
Ваи
45
Мавидиди
2
Макуана
6
Будауи
99
Лемина
99
Лемина
6
Будауи
19
Тюрам
13
Росарио
13
Росарио
19
Тюрам
21
Рэмзи
6
Баркли
6
Баркли
21
Рэмзи
19
Пепе
26
Буанани
26
Буанани
19
Пепе
10
Диоп
9
Делор
9
Делор
10
Диоп
3
Эстеве
12
Сахо
12
Сахо
3
Эстеве
2
Макуана
70
Норден
70
Норден
2
Макуана
27
Леруа
10
Хазри
10
Хазри
27
Леруа
45
Мавидиди
98
Жермен
98
Жермен
45
Мавидиди
Остались в запасе
Ницца
Монпелье
77
Тедди Булхенди
ВР
33
Антуан Менди
ПЗ
6
Алексис Бека-Бека
ОП
7
Билал Браими
ЛВ
Главный тренер
Люсьен Фавр
21
Бингуру Камара
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
13
Жорис Шотар
ОП
8
Халил Фаяд
ЦП
Остались в запасе
77
Тедди Булхенди
ВР
33
Антуан Менди
ПЗ
6
Алексис Бека-Бека
ОП
7
Билал Браими
ЛВ
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
13
Жорис Шотар
ОП
8
Халил Фаяд
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Ницца - Монпелье
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
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