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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Абердин - Рейнджерс
Абердин - Рейнджерс: обзор матча 23 апреля 2023
Абердин
23.04.2023, воскресенье, 18:30
Шотландия. Премьер-лига, 33 тур
2 : 0
Завершен
Рейнджерс
48'
Л. Скейлз
57'
Б. Миовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Абердин - Рейнджерс
89'
Замена
С. Эрфилд
️️️️
Ф. Сакала
Желтая карточка
Дюк
87'
Замена
М. Уоткинс
️️️️
Дюк
87'
Желтая карточка
Л. Скейлз
83'
65'
Замена
Р. Матондо
️️️️
Н. Раскин
ГОЛ! 2:0!
Б. Миовски
Пас отдал
Л. Кларксон
57'
ГОЛ! 1:0!
Л. Скейлз
48'
38'
Желтая карточка
Т. Кантвелл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абердин
13
Келле Рос
ВР
2
Росс МакКрори
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
2
Angus MacDonald
ЦЗ
23
Райан Данкан
ЛВ
17
Джонни Хайес
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
7
Лейтон Кларксон
ЦП
6
Мэтти Поллок
ЦФ
11
Дюк
ЦФ
28
Боян Миовски
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
4
Джон Суттар
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
43
Николас Раскин
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
10
Фэшн Сакала
ЦФ
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Майкл Бил
Абердин
1
Джей Гортер
ВР
3
Джек МакКензи
ЛЗ
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
18
Коннор Бэррон
ЦП
23
Патрик Мислович
АП
24
Дилан Маркандай
ПВ
36
Альфи Бавидж
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
38
Леон Кинг
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
39
Рабби Матондо
ПВ
29
Зак Лавлейс
ЦФ
3-3-1-3
13
Рос
2
МакКрори
5
Скейлз
2
17
Хайес
20
Рамадани
7
Кларксон
23
Данкан
28
Миовски
11
Дюк
6
Поллок
4-2-2-2
1
МакГрегор
2
Тавернье
6
Дэвис
4
Суттар
3
Баришич
43
Раскин
6
Ландстрем
10
Тилльман
10
Кантвелл
9
Морелос
10
Сакала
11
Дюк
23
Уоткинс
23
Уоткинс
11
Дюк
10
Сакала
37
Эрфилд
37
Эрфилд
10
Сакала
43
Раскин
39
Матондо
39
Матондо
43
Раскин
Остались в запасе
Абердин
Рейнджерс
1
Джей Гортер
ВР
3
Джек МакКензи
ЛЗ
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
18
Коннор Бэррон
ЦП
23
Патрик Мислович
АП
24
Дилан Маркандай
ПВ
36
Альфи Бавидж
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
33
Джон МакЛафлин
ВР
38
Леон Кинг
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
18
Глен Камара
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
29
Зак Лавлейс
ЦФ
Главный тренер
Майкл Бил
Остались в запасе
1
Джей Гортер
ВР
3
Джек МакКензи
ЛЗ
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
18
Коннор Бэррон
ЦП
23
Патрик Мислович
АП
24
Дилан Маркандай
ПВ
36
Альфи Бавидж
ЦФ
Остались в запасе
33
Джон МакЛафлин
ВР
38
Леон Кинг
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
18
Глен Камара
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
29
Зак Лавлейс
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Главный тренер
Майкл Бил
Статистика матча Абердин - Рейнджерс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
Питтодри
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